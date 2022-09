Nivelles : la création d’un parc canin n’est pas une priorité pour la Ville

Dans le cas contraire, il y a des risques de problèmes de comportements, notamment d’aboiements excessifs ou d’agressivité. Ces parcs sont également des lieux de rencontres sociales pour les maîtres et les divers bienfaits apportés par une telle infrastructure ont fait l’objet d’études universitaires sérieuses.

Échevin en charge du bien-être animal, Pascal Rigot a précisé que si c’était la première fois que la question arrivait devant le conseil de cette manière, le collège communal avait par contre planché à plusieurs reprises sur le sujet, prenant notamment des contacts avec le club canin local et les responsables d’un refuge. Tous ont convenu que ce serait un projet sans doute fort utile, mais à diverses conditions: il faut un endroit clos, et il est déconseillé de laisser les chiens courir sans un encadrement sur place pour éviter les soucis.

La Ville pouvant difficilement dédier une personne à cette tâche de régulation, cela nécessiterait une convention à passer avec une personne physique ou une association. Quant aux terrains communaux qui pourraient se prêter à la création d’un tel parc canin, il n’y en a guère, ou alors ils sont excentrés. Il reste les parcs, à la Maillebotte ou à la Dodaine, mais le collège privilégie d’autres destinations pour ces espaces verts.

"Le problème du terrain est un obstacle majeur et si on le surmonte, il faut trouver quelqu’un, ou une ASBL, pour gérer ce parc canin, a résumé l’échevin. Autant être clair: si on est sensible à ce sujet, ce qui est bien le cas, on ne met pas non plus la priorité là-dessus pour l’instant. Nous avions fixé des priorités pour six ans et on devra les repréciser, vu la crise actuelle. Mais je doute que d’ici 2024, on concrétise un projet de cette ampleur."

L’interpellation citoyenne prévoyant aussi un droit de réplique, Olivier Derruine a mis en doute la nécessité d’un accompagnement: dans les autres parcs canins qu’il connaît, les animaux se socialisent entre eux et cela ne causerait aucun problème…