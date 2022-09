Hocus Pocus, le festival de magie de Nivelles, réapparaîtra ce 1er octobre

Le rendez-vous a donc disparu du calendrier… pour finalement réapparaître en bien meilleure forme ce samedi 1er octobre. Envolés les masques et les distances réglementaires, Hocus Pocus reprend la formule qui a fait ses preuves au fil du temps. Ainsi, la foire aux trucs, à partir de 10 h, gratuite pour les participants, permettra à des magasins spécialisés de Belgique et de France de proposer leurs nouveautés, pas mal d’accessoires et des tours plus classiques.

« La foire aux trucs, une spécificité de notre festival »

Intéressant à voir: les passionnés de magie se rassemblent autour d’un stand ou dans un coin, les conseils fusent, on essaie sur le pouce quelques variantes pour améliorer le jeu de scène ou parfaire l’illusion… "C’est une des spécificités de notre festival: il y a un côté convivial, presque familial, qui favorise les échanges entre magiciens et avec les débutants", sourit Pierre-Yves Darquenne, directeur du centre culturel aclot.

Dans le même esprit, deux conférences (payantes) seront organisées à 11h et 13 h. La première sera donnée par Magic Morgan, spécialiste de la sculpture de ballons prêt à livrer quelques secrets et conseils techniques. Lors de la seconde, Juan Mayoral, magicien espagnol réputé, parlera notamment de son travail sur la magie électronique.

Neuf magiciens pour le grand gala

Le festival abandonne, pour cette 13e édition, le concours qui offrait aux spectateurs un petit spectacle dans l’après-midi. Certains participants revenaient d’année en année, l’esprit "première scène" se perdait un peu et les organisateurs avaient l’impression d’avoir fait le tour de la question. En remplacement, ils proposeront à 16h un spectacle familial du magicien Christopher, conjuguant humour et magie.

Quant au grand gala du soir, après deux ans difficiles, les magiciens étaient manifestement très enthousiastes à l’idée de retrouver la scène. Doug Spincer, prestidigitateur nivellois et responsable artistique d’Hocus Pocus, a sélectionné huit de ses collègues pour une soirée… forcément magique.

Avec un pickpocket (Daniel Jacquady) à la présentation, un mentaliste réputé (Olivier Prestant) et un autre plus déjanté (Christopher), de l’humour magique et belge (David Coupe le Fil), les tours novateurs de Juan Mayoral, la magie coréenne modernisée de Huang Zheng, la grande illusion avec Daniel Adrian qui assure les époustouflants spectacles d’Halloween à Walibi, ou encore les circassiens de la compagnie Doble Mandole, on ne va pas s’ennuyer…

Attention cependant, les réservations sont ouvertes sur le site du Centre culturel de Nivelles ( www.centrecultureldenivelles.be) et les places pour ce gala s’envolent encore plus vite que les cartes à jouer dans les mains de Doug Spincer.

"Ce sera très diversifié, avec pas mal de surprises parce qu’on veut montrer que la magie, c’est bien plus qu’un lapin qui sort d’un chapeau, confirme le magicien nivellois. On garde aussi l’esprit gala: ceux qui n’aiment pas le mentalisme, par exemple, applaudissent les numéros de grande illusion quelques minutes plus tard. En fait, ce qu’on veut, c’est qu’en sortant du Waux-Hall, les gens se disent que c’était encore mieux qu’à la télé !"