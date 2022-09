Nivelles : pas d’écran géant… faute de demande

Au conseil communal de lundi soir, Véronique Vandegoor (DéFI) est intervenue en fin de séance pour interpeller le collège à propos de la prochaine coupe de monde de football, organisée au Qatar. "De plus en plus de Communes interdisent les écrans géants pour la retransmission de ces matchs de foot, a-t-elle rappelé. Pourriez-vous nous informer si des demandes ont été faites à la Ville de Nivelles pour le placement d’un écran géant lors de la rediffusion des matchs de la coupe du monde ? Si oui, lesquels et si non, quelle est la position de la ville de Nivelles sur ce sujet ?"