Nivelles : la Société royale des Gilles nivellois a fêté ses 100 ans

Mais plusieurs dizaines de gilles ont en effet battu le pavé à partir de midi et jusqu’à la nuit tombée, samedi, avec quelques danses à l’intérieur de l’hôtel de ville, dans la salle des mariages et même un petit rondeau dans le cloître. Pour la bonne cause: il s’agissait en effet de célébrer officiellement les 100 ans d’existence de la Société royale des Gilles nivellois, la plus ancienne société folklorique de Nivelles.

En réalité, les historiens qui se sont penchés sur la question ont trouvé des traces de gilles au carnaval de Nivelles en 1911 et 1912. Mais l’absence d’archives ne permet pas de faire remonter la première société locale de gilles à avant 1922. C’est donc cette date qui a été prise comme référence, et qui a permis à la plus ancienne société folklorique de Nivelles de devenir royale, puis à présent officiellement centenaire.

« Quelle arrivée, pour une centenaire ! »

Pour l’occasion, les Gilles nivellois ont été reçus samedi en fin d’après-midi à l’hôtel de ville, par les autorités communales et le comité Nivelles en fête qui organise le carnaval en terre aclote. "Quelle arrivée, pour une centenaire !", c’est d’ailleurs écrié le président du comité, Michael Heris, lorsque les gilles sont entrés dans la salle des mariages en dansant sur des airs joués par leurs musiciens.

La journée de samedi était la première d’une série d’autres, qui s’étaleront jusqu’à la fin du carnaval 2023 pour marquer cet anniversaire exceptionnel. "Mais je ne peux pas en dire plus: ce seront des surprises, nous y travaillons encore avec le comité et même nos gilles ne sont pas encore au courant", sourit le président Aimé L’Hermite.

Un président qui, on s’en doute, a été mis à l’honneur lors de la partie protocolaire de cette journée d’anniversaire. Mais bien d’autres personnes ont été saluées parce que derrière les danses et la joie communicatives des gilles, il existe aussi toute une intendance et une organisation indispensable pour la fête se passe au mieux.

Stéphanie Bourdon, la patronne du Central, local des Gilles nivellois situé sur la Grand-Place, a d’ailleurs été appelée sur scène et a reçu une banderole du centenaire qui nécessitera de l’espace pour être déployée…

« Un mot pour les femmes, les mères et les filles… »

"Le carnaval, c’est un moment de partage, a encore expliqué samedi l’échevin des Fêtes, Benoît Giroul. Je pense aujourd’hui aux familles qui soutiennent, et aux proches qui vous suivent. Je veux aussi avoir un mot pour les femmes, les mères et les filles qui constituent le ciment des sorties réussies et, reconnaissons-le aussi, des retours moins faciles…"

La société des Gilles nivellois a été la première société folklorique fondée en terre aclote et c’est donc grâce à elle qu’aujourd’hui, Nivelles compte une dizaine de sociétés de gilles et de fantaisies, et que ce sont plus de 600 gilles qui défilent le dimanche après-midi en ville en faisant danser la foule et voler les oranges.

En ce qui concerne la société désormais centenaire, elle devrait compter une centaine de gilles dans le cortège du 26 février prochain. Pour son anniversaire, elle a créé un nouveau logo et brassé une bière. "Même si avec 100 membres, nous ne pouvons évidemment pas contenter tout le monde, nous cultivons dans nos rangs un esprit familial", précise Aimé L’Hermite, président depuis six mois et gille depuis un quart de siècle au sein des Nivellois.