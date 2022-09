Il s’agissait en effet pour les membres de marquer les cent ans d’existence de leur société. Après avoir dansé sur les pavés de Nivelles durant l’après-midi, les Gilles Nivellois ont été reçus à l’hôtel de ville par les autorités communales.

Ce samedi constitue la première journée des festivités de ce centenaire, qui donnera lieu à plusieurs autres activités, pour l’instant gardées secrètes, jusqu’au carnaval 2023. Fondée en 1922, la société des Gilles Nivellois compte une centaine de membres qui défileront lors des soumonces puis du carnaval de Nivelles, le 26 février prochain.

Le carnaval de Nivelles offre la particularité, assez unique, de proposer à la fois une cavalcade avec des chars et un cortège de gilles. Si les Gilles Nivellois ont été les premiers à lancer ce folklore il y a un siècle à Nivelles, il y a aujourd’hui une dizaine de sociétés de gilles et de fantaisies, et le cortège du dimanche après-midi compte au total plus de 600 gilles.

Parmi ceux-ci, les Gilles Nivellois sont reconnaissables aux dentelles qui ornent les manches de leur costume. Samedi, ils ont notamment reçu de la part de la ville une plaque commémorative à placer dans leur local, qui est situé dans un café de la Grand-Place.

"Le carnaval est toujours un moment de partage: on salue les gilles mais nous avons aussi une pensée pour les familles qui les soutiennent et pour tous les proches qui les suivent. Nous voulons aussi avoir un mot pour les femmes, pour les mères et les filles qui sont le ciment des sorties réussies", a commenté samedi l’échevin nivellois du folklore, Benoit Giroul.