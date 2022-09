Il n’y a pas que le palais de justice qui a perdu (temporairement) son clocheton. Vendredi en début d’après-midi, la société Monument, chargée de rénovation des toitures de l’église Saints-Jean-et-Nicolas, a lancé le chantier avec une phase particulièrement spectaculaire. Elle a fait venir sur place une puissante grue, qui a soulevé le clocheton haut d’une dizaine de mètres dans les airs, avant de le déposer délicatement au sol, sur un socle conçu pour l’accueillir.

Ça, c’est l’opération en résumé. Techniquement, quand il s’agit d’enlever d’un seul bloc une charpente et sa toiture pesant une quinzaine de tonnes, c’est évidemment beaucoup plus compliqué. L’église Saints-Jean-et-Nicolas, bâtie à partir de 1524, est l’ancienne chapelle du couvent des Récollets et elle est classée. Les travaux de rénovation ont donc été discutés avec l’Agence wallonne du patrimoine.

Les deux cloches qui se trouvaient dans le clocheton avaient été préalablement décrochées et mises en sécurité. Après un travail de préparation consistant notamment à fixer sous la toiture une structure métallique en croix pour soutenir le tout pendant le voyage aérien, le clocheton a été sanglé, un homme harnaché dans les règles de l’art ayant été hissé au sommet de la flèche par la grue.

Puis une fois le dispositif en place, les seize pieds de bois soutenant le clocheton ont été sciés les uns après les autres. Ce qui n’était pas la partie la plus difficile du travail: d’après ceux qui sont montés avant les opérations de vendredi, le bois était tellement pourri qu’on pouvait l’attaquer efficacement avec un bic ! Il était donc plus que temps d’intervenir…

Excepté un petit contretemps pour réajuster la longueur des sangles, l’opération s’est parfaitement déroulée et le clocheton s’est progressivement envolé dans les airs, avant d’être posé avec une précision impressionnante par le grutier. Il sera rénové sur place, dans les pelouses juste à côté de l’édifice, à la fin des travaux.

C’est bien l’ensemble des toitures de l’église qui seront refaites: en février dernier, la Région wallonne avait confirmé l’octroi de subsides pour cette restauration évaluée à un peu moins d’un million d’euros: elle octroie 570 000 €, la Province donne 38 000 €, et la Ville de Nivelles assume le solde, soit près de 370 000 €.

Le chantier, repose du clocheton comprise, est prévu pour 200 jours ouvrables.