Elle envisage de s’implanter à Nivelles, en acquérant la ferme du Bon Air, située à dans la rue du même nom, à quelques kilomètres du centre-ville. L’idée est de faire de cette exploitation agricole et de ses 9 ha de terre un "écolieu" qui regroupera les diverses activités de la coopérative.

Celle-ci vient dès lors de lancer une levée de fonds à destination des particuliers et des entreprises, en espérant récolter un million d’euros pour l’achat lui-même, avant d’investir environ 6,5 millions d’euros pour réaliser des rénovations dans le bâtiment ainsi que les aménagements nécessaires.

L’idée est de proposer au public et aux sociétés de souscrire des parts sociales (catégorie C) de la coopérative, chacune d’une valeur nominale de 100 € afin de devenir copropriétaire de la ferme du Bon Air et ainsi contribuer à un projet local et durable.

"En investissant dans la coopérative Graines de Plénitude pour l’acquisition de leur futur écolieu, l’investisseur bénéficiera d’un retour d’impôts dans le cadre du tax shelter (retour d’impôts de 45% sur le montant investi), précisent les responsables. De plus, l’investisseur se voit octroyer le droit de vote à l’assemblée générale et une réduction de 10% sur les produits et services de l’écolieu."

Un centre thérapeutique, un centre de séminaire, une «école du dehors»

Cet écolieu, ou écohameau, comprendra un centre thérapeutique et résidentiel de 20 lits, un centre de formation et de séminaire pour les particuliers et les entreprises, une "école du dehors" pratiquant la pédagogie par la nature pour une trentaine d’élèves de 3 à 12 ans, et un maraîchage agroécologique sur sol vivant, dont les produits seront transformés à la ferme.

Vendus, aussi, puisqu’on trouvera aussi à la ferme du Bon Air, si le projet est concrétisé, un magasin pour distribuer ce qui sera produit sur place mais aussi ce que proposeront les partenaires bios avoisinant. Une table d’hôte est également prévue.

La Ville de Nivelles soutient le projet en jouant les "facilitateurs", notamment pour les questions d’urbanisme – la ferme est en zone agricole – restant à régler.

"Graines de Plénitude est une coopérative qui répond aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui avec un projet innovant à impact, résument les initiateurs. La coopérative est, à ce jour, composée de 40 coopérateurs et d’une équipe opérationnelle de 8 employés, spécialisée dans l’aide à la personne et en santé mentale. Elle pratique ses activités de permaculture humaine depuis plus de dix ans. D’abord envisagée dans son application agricole, elle est maintenant pensée dans un sens plus large: la permaculture humaine porte aussi bien sur l’agriculture que sur la culture, l’économie, l’habitat et les relations entre individus."

www.fermedubonair.be