Nivelles: la rénovation de l'agoraspace de la Maillebotte a coûté 42 170 €

La Ville avait alors demandé, en juillet 2020, que corrections soient apportées rapidement. Il a cependant fallu un certain temps pour que la société se prête à cette demande. L’entreprise en question était chargée, en même temps, de la rénovation de la plaine de jeux située dans le quartier des Palettes où des soucis se sont également posés. Et elle voulait mener les deux chantiers concomitamment…

Finalement, à la Maillebotte, la réception provisoire du nouvel agoraspace n’a pu être réalisée qu’en mai dernier. Tout semblant enfin conforme, les autorités communales ont ouvert ce terrain multisports pour que les jeunes du quartier puissent y jouer pendant ce bel été. Et vendredi, avec un an de retard sur le planning prévu, les autorités ont officiellement inauguré le terrain, dont la réalisation a coûté 42170 euros.

Plus de 311000 € depuis 2017

Pour Germain Dalne, l’échevin des Sports, cette réalisation concrétise la vision que la majorité développe à propos du sport: des investissements sont consentis pour les infrastructures utilisées par les clubs mais aussi dans les écoles et dans les espaces publics. Le sport pour tous, c’est aussi du sport partout. L’agoraspace de la Maillebotte s’intègre aujourd’hui dans un quartier qui vit, et qui d’ailleurs se rajeunit.

L’échevin des Travaux, Pascal Rigot, a aussi profité de cette inauguration pour replacer ce chantier dans une politique globale de rénovation des aires de jeux, menée depuis 2017. Cette année-là, le collège avait engagé un budget de 51000 euros pour les plaines de jeux de la Maillebotte et de la cité de Jardin. Celles du quartier de la Briqueterie, de Sainte-Barbe et du Vert Chemin ont suivi en 2018 et 2019, pour un total de 154000 euros.

Et de 2020 à 2022, malgré des timings bousculés par le Covid et plus tard les pénuries de certains matériaux, il y a eu cet agoraspace mais aussi la plaine de jeux de l’école de la Maillebotte, du quartier des Palettes, de l’allée Bonaparte, et le remplacement d’un module au parc de la Dodaine. Total de ces dépenses depuis 2017: plus de 311000 euros.

"Il reste encore un projet à la Dodaine, et le fameux petit train dans le quartier du Petit Baulers mais celui-ci est à charge de l’entrepreneur, dans le cadre des charges d’urbanisme, précise Pascal Rigot. Après cela, on aura à peu près fait le tour de nos plaines. Mais en réalité, c’est un travail permanent parce qu’il y a un contrôle annuel, et les normes peuvent évoluer. On le fait volontiers, parce que c’est important pour les jeunes, et que nous devons aussi veiller à la sécurité dans ce type d’espaces."