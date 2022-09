"Choisir un bon itinéraire est important, parce qu’il nous revient que des parents ont peur de laisser les jeunes rouler à vélo sur des voiries où il n’y a pas vraiment d’infrastructures prévues pour les cyclistes, indique Barbara Leloux, une enseignante d’étude du milieu. Nous avons réfléchi à cela, et l’idée aujourd’hui est donc de montrer aux élèves qu’il y a des itinéraires plus sécurisés."

Ainsi, au départ du Petit Baulers, le "réflexe" est de prendre la chaussée de Hal pour descendre en ville, mais c’est un axe très utilisé par les automobilistes chaque matin. Le groupe qui est parti mercredi vers 7h30 des environs du petit étang du quartier a plutôt opté pour la rue des Arts et un petit tronçon du Ravel.

Et les élèves du collège n’étaient pas seuls à profiter de ce rang vélo puisqu’on y retrouvait aussi des jeunes qui devaient rejoindre l’institut de l’Enfant-Jésus ou encore l’école du Béguinage. L’itinéraire choisi, depuis le Petit Baulers jusqu’au collège, fait environ 2,5 km. Ce qui est praticable au quotidien avec un peu de volonté. "Outre montrer que les alternatives à la voiture existent, que c’est tout à fait possible, l’idée est aussi de développer l’autonomie des élèves, confirme Barbara Leloux. On espère amorcer un mouvement, même si ce rang vélo n’est organisé qu’aujourd’hui. Ceux qui veulent continuer peuvent demander des conseils."

Au départ du Petit Baulers, il y avait plusieurs enseignants mercredi matin mais aussi la directrice du collège, Caroline Lalière. Qui regrettait un peu le faible nombre de "grands", l’initiative ayant manifestement séduit davantage les élèves moins âgés. "Nivelles est tout de même une ville assez encombrée en matière de trafic aux heures de pointe, confirmait-elle. Quand nous avons reçu un flyer pour annoncer la semaine de la mobilité, des enseignants se sont dit que c’était l’occasion de lancer quelque chose, en espérant donner l’envie pour que ça continue."