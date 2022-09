Nivelles: une conserverie inclusive à l’ASBL Émeraude

Il y avait aussi du neuf à découvrir, samedi et dimanche à l’avenue de la Gare: on pouvait acheter, sur un stand qui ne désemplissait guère, les premiers produits de la conserverie inclusive qu’Émeraude a concrétisée cet été. Au menu, des aromates et des sels aromatisés (champignons, basilic, fenouil…), des bouillons de légume offrant l’avantage d’être moins salés que ceux du commerce, des tapenades, du caviar d’aubergine, des tomates concassées, des champignons séchés, divers sirops, des confitures, des condiments…

«Soutenir la délocalisation de l’alimentation en Wallonie»

L’association avait rendu un dossier dans le cadre de l’appel à projets "Soutenir la délocalisation de l’alimentation en Wallonie"lancé entre les deux confinements, en 2020, par la Région wallonne. L’idée était d’instaurer une dynamique locale en rapport avec les produits du cru, et en établissant des partenariats avec une ASBL.

Émeraude avait déjà une petite expérience avec ses potirons et sa tarte al djote, et l’association Les Bocaux du Warichet a renforcé son savoir-faire. Le projet a été retenu, et a bénéficié d’un petit financement régional. L’association a investi dans du matériel, notamment un déshydrateur et une pièce froide. L’objectif est de créer des produits qui, une fois traités, peuvent être conservés sans utiliser de l’énergie. D’où le recours au séchage, à la stérilisation, à la transformation en sirop ou en bouillon…

Partenariat avec deux maraîchers locaux

Une partie des légumes vient des jardins d’Émeraude, où travaillent les bénéficiaires lors des ateliers. Mais un accord a aussi été conclu avec deux maraîchers locaux pour obtenir leurs invendus, et les particuliers sont appelés à collaborer en proposant les fruits ou les légumes qu’ils auraient en excédant dans leur jardin. "Ceci nous permet de proposer actuellement une trentaine de produits, indique le directeur d’Émeraude, Jean-Claude Bauduin. Le financement de la Région nous a permis d’engager une personne, ingénieure agronome, qui travaille sur les méthodes et les recettes, et tout cela est mis en œuvre dans nos ateliers cuisine. C’est un investissement conséquent pour nous, plus de 25 000 €, mais nous faisons les choses sérieusement, de la récolte de ces produits locaux jusqu’au packaging, qui a aussi été travaillé en interne. Nous allons désormais vendre toute l’année ce qui est fabriqué dans notre conserverie."

Il est vrai que les bocaux et leur petit look à la fois artisanal et professionnel ne dépareilleraient pas dans une épicerie de luxe. Au vu de l’intérêt du public ce week-end et des premiers retours sur la qualité des produits, c’est sans doute le début d’une belle aventure pour Émeraude et ses partenaires locaux.