Nivelles: #JeMangeLocal reviendra en 2023

Lors de la pandémie, quand il est apparu qu’organiser une grande manifestation publique serait impossible, une opération alternative, via internet et les réseaux sociaux, avait été imaginée. #JeMangeLocalàNivelles faisait la promotion, à partir de vidéos montrant comment utiliser au mieux les produits locaux dans des recettes savoureuses, de la nourriture saine et des circuits courts.

Le principe a été conservé depuis et si la foire agricole a fait son retour en juin dernier sur la Grand-Place et la place Émile de Lalieux, l’opération #JeMangeLocal a connu une nouvelle édition. Une demi-douzaine de clips vidéos avaient été tournés avec l’aide de l’équipe d’Ultrason chez des restaurateurs de Nivelles, et un concours a été mis sur pied. Ceux qui visionnaient les séquences en ligne pouvaient ainsi répondre à des petites questions sur les produits et les recettes, histoire d’inciter à une écoute attentive.

Ludique, mais efficace. Une vingtaine de personnes ont participé, et ont gagné des prix. Participants à l’opération et candidats au concours ont été récemment invités à l’hôtel de ville, histoire de mettre à l’honneur une initiative qui a séduit.

"Le message, c’est manger sain, bon et local, a rappelé l’échevin de l’Agriculture, Pascal Rigot. Au supermarché, on y va tous, moi aussi. Mais on sait bien que la qualité de ce qu’on y trouve est moindre que dans nos fermes. Nous voulions donc promouvoir nos produits locaux, et rappeler qu’on a tout pour bien manger à Nivelles: fruits, légumes, viande, produits laitiers… Consommer local, c’est aussi assurer une certaine indépendance, et ce n’est sans doute pas anodin dans le contexte actuel."

Si le concours est terminé, les séquences, elles, continuent à circuler et sont donc toujours visibles en ligne. D’autres s’ajouteront dans quelques mois puisqu’il est déjà acquis que l’opération #JeMangeLocalàNivelles reviendra en prélude à la foire agricole 2023.