Le dimanche qui suit la Saint-Michel, les vrais Aclots ne se demandent pas ce qu’ils vont faire: dès 6h30 du matin, ils seront rassemblés devant la collégiale pour prendre le départ du Tour Sainte-Gertrude. Et les plus courageux boucleront les 17 km de parcours, à travers la campagne, pour tourner tout autour de la ville en accompagnant le char tiré par six chevaux qui transporte les reliques de Sainte-Gertrude.

Il s’agit d’une procession religieuse et elle l’est encore pour certains. Mais en réalité, croyants ou non, des centaines de Nivellois respectent cette tradition et profitent de l’occasion pour se promener de grand matin, en famille ou avec des amis. La première trace écrite de l’existence de cette procession remonte à 1276, c’est dire si elle fait partie de l’identité des Aclots.

les Arquebusiers de Fosse-la-Ville débarquent

Cette année, le Tour aura lieu le dimanche 2 octobre. Les préparatifs font aussi partie de la tradition: la déposition des reliques aura lieu le 29 septembre à 19h et le samedi 1er octobre, une messe solennelle est prévue à 18h30, suivie de la mise de la châsse sur le char.

Quelques changements sont annoncés pour cette édition. Ainsi, à la sortie du parc de la Maillebotte, le char modifiera quelque peu son itinéraire suite à l’affaissement qui a eu lieu au boulevard de la Résistance.

Quant à la rentrée de l’après-midi, où on retrouvera enfin l’ensemble des costumes, elle descendra la rue de Saintes pour obliquer ensuite dans la rue Saint-Georges. Le cortège ne passera donc plus par la rue de Charleroi. Et un nouveau groupe fera son apparition: les Arquebusiers de Fosse-la-Ville protégeront les reliques aclotes.

Suite aux travaux en cours à la collégiale, le public rentrera dans l’église à la fin du défilé par la porte du Marché (côté Union) tandis que les participeront passeront par le portail Saint-Michel.

Changement plus polémique, une société de gilles a obtenu le feu vert du collège communal pour créer une halte avec un petit bar, lors du passage de la procession du matin, sur le parking de l’ancien restaurant Le Duc de Brabant.

Il a été garanti que cette étape sera respectueuse du contexte de la procession. Mais le Comité du Tour, lui, aurait préféré limiter le nombre d’arrêts et s’en tenir à ceux qui sont gérés par les mouvements de jeunesse. "Nous pensons que les gilles ont d’autres moyens de se financer que via cet arrêt buvette", glisse le président Patrick Jeanson.