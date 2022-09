Le centre-ville de retour au Moyen Âge

La journée du vendredi sera réservée aux écoles: un parcours didactique, sur le thème "À table!", sera proposé dans le cloître et sur la place Lambert Schiffelers. Les membres de quatre compagnies ou associations de reconstitution – une soixantaine de personnes en tout – accueilleront les élèves dans deux campements et sur une dizaine de stands d’animations.

Des panneaux didactiques détailleront les aliments du Moyen-âge, les moyens de conservation, l’organisation des repas, l’utilisation des épices… L’initiative est manifestement appréciée: 560 enfants sont déjà inscrits pour cette journée.

Vendredi à partir de 19h, le cloître sera ouvert au grand public pour le premier barbecue du week-end. Comme pour celui de samedi soir, il faudra réserver avant le 23 septembre auprès de Michel Kodeck, au 0475/37 11 11, pour s’asseoir devant une bonne assiette de viande grillée.

Samedi de 9h à 18h et dimanche de 11h à 18h, tout le monde pourra profiter du parcours didactique, des campements médiévaux, des animations et de deux bars permanents servant de l’hydromel et de l’hypocras. Un marché médiéval occupera la place Schiffelers samedi de 17h à minuit et le cloître rouvrira après la messe solennelle – célébrée de 18h30 à 20h – pour participer à cette "nocturne"qui instaure toujours une ambiance particulière.

Samedi toujours, Nivelles Commerces qui fêtera la journée du client se mettra aussi à l’heure du Moyen Âge: les commerçants ont invité sur la place de Lalieux les arbalétriers bruxellois du Grand Serment Royal et de Saint-Georges. Des démonstrations de tir seront proposées de 10h à 17h.

Dimanche, en plus des animations qui se poursuivront dans le cloître, une mini-ferme s’installera sur le square Gabriel Petit, et diverses animations médiévales seront également proposées sur place.