Nivelles: les arbres, sous l’objectif du club photo Entre Nous

L’expo 2022 arrive: elle sera ouverte ces samedi et dimanche de 10h h à 18h dans la salle des mariages, ainsi que les deux week-ends qui viennent. L’entrée est libre et cette fois, ce sont les arbres remarquables qui sont mis à l’honneur. Un peu plus de 80 d’entre eux ont été immortalisés, en toute saison, pour prouver que le patrimoine local n’est pas seulement constitué de bâtiments et de monuments.

Les membres du club photo sont partis de l’inventaire régional des arbres remarquables, et ont divisé Nivelles en cinq zones pour se répartir la tâche. Repérages et prises de vue: un an de travail.

«Nous ne les avons pas tous trouvés»

"Nous avions 117 arbres répertoriés, explique le président du club, Norbert China. Nous ne les avons pas tous trouvés. Certains poussent dans des propriétés privées: parfois on nous a laissé entrer, parfois pas. On a aussi dû affronter quelques problèmes dans les coordonnées de localisation, et nous avons constaté dans certains cas que des arbres avaient disparu… Nous en avons photographié 84."

Le résultat est en tout cas magnifique: troncs torturés, jeux de couleurs dans les feuillages, effet graphique des alignements dans les drèves, mise en valeur de l’arbre via son environnement tantôt paysager, tantôt très urbain, les photographes se sont régalés. Et ils ont joint l’utile à l’agréable puisqu’en plus de l’expo et du diaporama, ils ont intégré leurs clichés dans une carte interactive en ligne. Assis dans son salon, on peut donc désormais explorer Nivelles sur écran, et cliquer pour visualiser les plus beaux arbres.