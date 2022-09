Nivelles: pas de «retard» pour le clocheton du palais de justice

En lisant le mot "retard"dans notre article, le responsable du chantier au sein de la société Monument a sursauté. "Il ne s’agit pas d’un retard mais d’une modification dans le phasage, nous précise-t-il. L’objectif était effectivement de replacer le clocheton début octobre et ce sera finalement deux semaines plus tard. Mais nous avons jusqu’à la fin du mois pour terminer ce chantier: on ne peut pas parler de retard, puisque nous restons dans les délais."