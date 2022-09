Nivelles: «Ce problème de quotas n’est pas nouveau!»

"L’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) subsidie les frais de fonctionnement de nos maisons de repos et de soins mais hélas, sur base de critères surannés, avait commenté Colette Delmotte. Aujourd’hui, les pathologies des résidents sont beaucoup plus lourdes et nécessitent plus de personnel spécialisé pour l’encadrement. Les subsidiations actuelles ne sont plus adaptées au fonctionnement des maisons de repos des CPAS."

En lisant ce coup de gueule jeudi matin dans la presse, André Flahaut a avalé son café de travers. "On ne mord pas la main qui nourrit, il n’y a qu’à Nivelles qu’on fait ça! s’indigne le socialiste. C’est vrai qu’il n’y a sans doute pas assez de subsides mais prendre le peu d’argent qu’il y a et se plaindre ensuite en disant qu’il n’y en a pas assez, ça ne va pas. On s’est tous battu pour que des moyens soient accordés à Nivelles, c’est grâce à cela aussi qu’on peut poser une première pierre!"

En réalité, l’extension de Nos Tayons, qui coûtera un peu plus de 5 millions d’euros, n’a bénéficié d’aucun subside régional. La demande a été faite, mais elle n’a pas été rencontrée. La Ville – qui contribue à hauteur de 2,5 millions d’euros – et le CPAS, sur base d’une étude de faisabilité, ont considéré qu’ils pouvaient avancer dans le projet sans la Région. Celle-ci n’interviendra que par la suite, pour les subsides de fonctionnement.

"En déplorant que les quotas de la Région ne sont plus adaptés, je n’ai rien dit de nouveau, réplique Colette Delmotte. Je l’avais déjà dit sur un plateau télé, quand on m’a interrogée sur certains scandales dans les maisons de repos. C’est le cas pour tous les CPAS, je ne parlais pas que pour Nivelles. La ministre Morreale était invitée pour cette première pierre. Elle n’est pas venue mais si elle avait été là, je n’aurais rien changé à mon discours!"