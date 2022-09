Nivelles: 12 ans de prison requis pour viols sur mineures

Entendue par cette professionnelle, une des adolescentes a craqué: en pleurs, elle a révélé qu’elle avait fait l’objet d’attouchements et de viols durant plusieurs années. Les faits ont commencé alors qu’elle avait six ans environ, a-t-elle précisé. Son beau-père de l’époque, avec qui sa mère ne vivait plus depuis 2016, lui imposait des relations sexuelles en l’échange de cadeaux mais il l’avait aussi menacée de mort si elle parlait.

«Je n’ai rien fait»

Une enquête a démarré et les policiers ont notamment entendu la sœur de la première victime. Qui a révélé qu’elle avait subi le même genre de faits. Comme elle ne s’était jamais confiée, elle a dit ignorer que son ex-beau-père s’en était aussi pris à quelqu’un d’autre dans la famille.

Interrogé à son tour, le suspect, qui a aujourd’hui déménagé dans une autre province, a nié tout en bloc.

"Je n’ai rien fait de tout cela!", a-t-il répété ce jeudi devant le tribunal correctionnel.

Sur le banc des parties civiles, les deux sœurs aujourd’hui majeures ne pouvaient retenir leurs larmes. "Il nous a volé notre enfance. Aujourd’hui, le mal est fait, et on dit la vérité", a réussi à articuler une des Nivelloises, entre deux sanglots.

Du côté des avocats de la défense, on a relayé les dénégations du prévenu en pointant certaines incohérences dans les déclarations des victimes. C’est l’acquittement qui a été plaidé à titre principal, les conseils faisant valoir l’absence d’éléments objectifs établissant, six ans après les derniers faits allégués, la culpabilité de leur client.

Pour le ministère public, toutes les préventions sont établies

Le ministère public, au contraire, s’est appuyé sur le contexte de dévoilement et les éléments concordant dans déclarations des parties civiles pour estimer que l’ensemble des préventions sont établies sans le moindre doute.

Alors qu’elles ne s’étaient pas concertées, les jeunes filles ont raconté le même type d’abus. Et les pratiques sexuelles décrites, curieusement, ont été retrouvées par les enquêteurs au travers des recherches que le suspect faisait lorsqu’il surfait sur internet…

L’homme aime manifestement voir des vidéos d’actes sexuels violents, imposés par un père ou un beau-père à des jeunes écolières… "On n’a pris en compte qu’une partie des recherches, a-t-il affirmé lors de l’interrogatoire d’audience. Et ce sont des jeux de rôles: ces filles-là sont adultes."

Compte tenu de la gravité des faits, de la longueur de la période infractionnelle, des conséquences pour les victimes et de l’absence totale de remise en question dont le prévenu fait preuve, la substitut a requis une peine lourde: 12 ans de prison ferme, suivis de 10 ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines.

Jugement le 6 octobre.