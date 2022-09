Nivelles: plus de 5 millions d’euros pour agrandir la résidence Nos Tayons

Mais pour la présidente du CPAS, Colette Delmotte, même s’il reste toujours quelques aléas lors de travaux de construction, le plus difficile était surtout d’en arriver au stade actuel. C’est qu’il fallait convaincre plusieurs niveaux de pouvoir de la pertinence de cette extension, en assurer le financement, et trouver des architectes et entrepreneurs prêts à s’engager dans un tel projet.

"Ce travail harassant a débuté en 2016, a raconté mercredi Colette Delmotte. Six années émaillées d’espoirs, de difficultés, de doutes, d’opiniâtreté, de combativité et de patience."

Les besoins sont pourtant assez évidents: Nivelles compte aujourd’hui 29 100 habitants, dont 16 % ont plus de 70 ans. Et 6,5 % de la population a plus de 80 ans, ce qui nécessite une planification en matière d’extension des infrastructures, des services et du personnel. Sachant que la maison de repos est de plus en plus la "fin du chemin"pour les citoyens, il s’agit de tout mettre en œuvre pour que celle-ci soit la plus accueillante et confortable possible.

Arriver à 150 lits

Aujourd’hui, Nos Tayons propose 97 lits en chambres simples, 12 en chambres doubles, et un lit court séjour. L’extension permettra une réorganisation pour arriver à 150 lits dont six de court séjour. Le nouveau bâtiment abritera 35 lits en chambres particulières, plus trois logements pour des étudiants ou des bénévoles qui seront hébergés dans le cadre d’un projet transgénérationnel, ainsi que quatre logements adaptés aux personnes à mobilité réduite.

On y trouvera aussi des locaux d’activités pour les résidents, et des vestiaires centralisés. Dans le cadre du chantier, certaines parties de la maison de repos actuelle seront aussi modernisées. La connexion avec l’extension se fera en prolongeant les couloirs, mais le nouveau bâtiment disposera également de ses propres voies d’accès.

L’objectif est de proposer un confort renforcé pour les aînés dont Nos Tayons constitue le lieu de vie, mais aussi de moderniser et professionnaliser le cadre de travail du personnel. "Rien de valable ne peut se faire si le personnel n’est pas mis en situation optimale, en situation d’être heureux et donc efficace, pour le plus grand bien de nos résidents", glisse Colette Delmotte.

Le coût des travaux avait été évalué initialement à 4,59 millions d’euros hors TVA. Vu la conjoncture actuelle, une augmentation de 488 000 € est déjà programmée. La Ville de Nivelles contribue à ce budget à hauteur de 2,5 millions d’euros, et la Province apporte 500 000 €. "Le CPAS intervient pour le solde sur fonds propres: l’effort est important, l’enjeu l’est aussi", conclut la présidente du CPAS.