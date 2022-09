Nivelles: le clocheton du palais de justice sera remis en place mi-octobre

Que faut-il en faire? On sait qu’il a été question, un temps, d’y implanter les services communaux. Mais du côté de la majorité MR-Écolo aux commandes en terre aclote, on sait que le palais de justice de la Grand-Place est mauvais état, et nécessiterait des investissements considérables pour être remis aux normes, notamment en matière d’énergie.

Ce qui a conduit d’ailleurs Écolo, il y a quelques jours, à préférer un déménagement à terme sur le site de l’ancien hôpital. Côté MR, on se montre un peu moins affirmatif. "On doit en tout cas conserver ce bâtiment remarquable, que ce soit pour une affectation publique ou privée", lâche Pierre Huart, convenant que la reconversion du palais de justice est un enjeu important.

««Nous avons pris les mesures au laser»

Mathieu Michel, accompagné du maïeur aclot et d’un représentant de la société Monument, a visité le chantier de rénovation des toitures, qui est en cours. Tout en haut de l’échafaudage dominant la Grand-Place, sur la tour d’angle amputée provisoirement de son clocheton, ils se sont fait expliquer le détail des travaux. Trois des pieds du clocheton étant complètement pourris, la structure sera remplacée par une charpente métallique mais avec le même rendu visuel que le bois qui y était auparavant.

"Nous avons pris les mesures au laser, pour refaire tout sur mesure, a précisé le responsable du chantier. C’est un petit travail, mais il est très technique."

La fourniture de la charpente métallique a pris du retard

L’objectif était de boucler le chantier évalué à 500 000 € pour le début du mois d’octobre, mais la fourniture de la charpente métallique a pris du retard. Ce sera sans doute plutôt à la mi-octobre que le clocheton, haut de 6 mètres, sera remis en place.

Le palais de justice fera-t-il l’objet d’autres travaux alors que les services de la justice sont appelés à quitter les lieux? "On prend en compte la durée de vie restante, explique Mathieu Michel. Si le bâtiment doit encore fonctionner cinq ans, on pourrait encore faire des travaux de sécurité, par exemple. Mais plus d’investissements lourds."