Nivelles: l’opposition reproche à la majorité un manque de transparence

Ainsi, Plus déplore notamment la non-diffusion des conseils communaux en direct ou en différé alors qu’il s’agit d’une demande récurrente de la part des citoyens et des partis de l’opposition, et que des moyens multimédias permettent à présent de le faire assez aisément.

"Dommage et peu compréhensible pour une Ville qui se dit “smart city” ou ville intelligente, taclent les socialistes. Les Nivellois méritent d’être associés au maximum à la gestion de leur ville." Et de pointer dans la foulée le peu de place laissée dans le journal communal aux questions posées lors du conseil communal, ainsi que le caractère très succinct de la retranscription des débats alors que d’autres communes publient des comptes-rendus complets ou en tout cas détaillés.

Retransmettre le conseil communal en live

DéFI demande aussi que la Ville débloque un budget nécessaire pour la retransmission des conseils communaux en live, comme cela se faisait durant la pandémie. Notamment parce que pour les citoyens, il n’est pas toujours évident de se déplacer jusqu’à l’hôtel de ville pour suivre les réunions. "La protection de l’environnement et l’augmentation du coût des carburants font que les citoyens sont sensibles à leur déplacement, appuient les Amarantes de Nivelles. Par ailleurs, il est du devoir du conseil communal d’encourager la participation citoyenne à la vie publique."

Les Engagés déplorent quant à eux les questions et les motions qui sont refusées en amont, avant même le conseil communal, au motif qu’elles ne seraient pas d’actualité ou ne porteraient pas sur des compétences communales.

"Nous souhaitons et exigeons plus de transparence, d’objectivité et d’honnêteté politiques dans la communication communale, résument dès lors les partis de la minorité. Nous travaillons beaucoup, toujours dans l’intérêt de la population nivelloise, et demandons un minimum de respect, pour nous et pour les citoyens."

Reproches infondés, dit le bourgmestre

Le bourgmestre, Pierre Huart, que nous avons fait réagir lundi soir, estime de son côté que ces reproches des partis de la minorité sont infondés. Pour le maïeur, il est logique que les débats du conseil communal ne soient pas retranscrits en intégralité vu le caractère redondant d’une série de points examinés.

Être exhaustif est pratiquement impossible mais les partis de la minorité, pour Pierre Huart, disposent d’assez d’outils, à l’heure des réseaux sociaux et d’internet, pour faire valoir leur point de vue.

Et dans le journal communal qui ne compte que 16 pages pour faire passer beaucoup d’informations, deux pages sont consacrées aux tribunes politiques, chaque parti disposant d’un espace identique dont les caractères sont strictement comptés pour assurer un équilibre.