Nivelles: Easi, 3e meilleur employeur en Europe selon l’institut «Great Place to Work»

Il y a quelques jours, elle a reçu un nouveau trophée à l’occasion d’une cérémonie organisée par l’institut Great Place to Work, qui désigne les meilleurs employeurs au niveau européen. Easi a décroché la 3eplace du podium dans sa catégorie. Troisième meilleur sur le plan européen donc, et toujours meilleur belge puisqu’aucune autre société établie en Belgique ne figure dans le 15 du classement.

«Dans le top 5 pour la troisième année d’affilée»

"C’est la troisième année d’affilée qu’Easi parvient à classer dans le top 5 des meilleurs employeurs en Europe", précisent les responsables. Qui se réjouissent aussi d’avoir tourné la page Covid avec, cette année, le retour massif des travailleurs dans les locaux.

"Nous avons tout mis en œuvre pour ressouder les liens avec l’ensemble de nos collègues, retrouver une dynamique et une culture d’entreprise qui font la différence, confirme le CEO, Jean-François Herremans. Depuis la levée des règles sanitaires, nous mettons encore plus l’accent sur l’organisation d’événements internes afin de partager l’ADN d’Easi avec les nouveaux employés qui nous ont rejoints ces derniers mois. Nos collaborateurs sont le socle de notre entreprise. C’est grâce à leur soutien et leur engagement que nous obtenons aujourd’hui cette 3eplace".

Mettre l’accent sur la régionalisation des services

Le modèle d’Easi est de fournir un environnement de travail de qualité, en soignant l’atmosphère, la transparence et l’écoute active du management. En mettant aussi l’accent sur la régionalisation des services: l’entreprise veut ainsi créer des bureaux plus petits, dans différentes régions, pour permettre aux consultants de rendre visite à la clientèle sans se déplacer trop loin.

Ce qui n’empêche pas le développement de se poursuivre à Nivelles puisque la société va faire construire un tout nouveau bâtiment, toujours dans le parc d’affaires de Nivelles Nord, qui répondra à sa croissance continue et hébergera son siège social. Ces nouveaux bureaux aclots, qui pourront accueillir 400 personnes, ouvriront en 2025. À l’heure où certaines entreprises privilégient le télétravail à grande échelle, Easi estime que travailler entièrement à domicile ne favorise pas la communication, la coopération et la culture d’entreprise, jugées essentielles pour son fonctionnement.

Pour le directeur des ressources humaines de l’entreprise, Laurent Delime, il est important de garder le cap en matière d’accueil des collaborateurs, malgré les défis à venir dont la guerre des talents, la croissance, l’innovation et la diversification des lieux de travail. Et de fixer clairement l’objectif: décrocher rapidement une première place au niveau européen.