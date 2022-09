Nivelles: 150 000 euros pour la nouvelle buvette du RCSN

En réalité, il ne s’agit pas d’une construction en dur, mais de six modules qui ont été assemblés sur une chape en béton. Les modules eux-mêmes ont coûté environ 140 000 €, et il faut ajouter 10 000 € pour la chape et les aménagements intérieurs et extérieurs. Cet investissement a été consenti par la RCA, et le club de foot paie un loyer dans le cadre des concessions désormais appliquées pour pratiquement toutes les cafétérias sportives nivelloises.

Les modules? Dix fois moins cher

Pourquoi des modules? "En dur, cela aurait coûté peut-être dix fois plus cher, répond Germain Dalne. Il ne faut pas oublier non plus qu’il s’agit d’une buvette secondaire: la principale, pour le club de foot, est située à la Dodaine où joue l’équipe première. Derrière ces modules, il y a déjà un gros travail pour rédiger les cahiers de charge, obtenir un permis, couler une chape de béton, réaliser les aménagements… La période Covid a ralenti la concrétisation, mais nous y sommes aujourd’hui."

Pour le président du RCSN Rudy Dechamps, la nouvelle buvette constitue un indéniable plus pour la vie du club. L’ancienne, dont le sol était problématique et qui subissait des infiltrations d’eau, était catastrophique en termes d’image. "Pouvoir accueillir les joueurs et les parents dans des lieux propres et conviviaux, ça va changer beaucoup de choses en termes d’ambiance, dit-il.

La Ville soutient aussi le foot

Et puis il faut dire aussi que pour un club de football, une buvette agréable, c’est également un outil pour améliorer les recettes. On espère donc que cela va nous aider au niveau financier. Pour nous, ce projet montre que la Ville a compris le message, et qu’elle soutient son club de football comme d’autres disciplines peut-être plus suivies à Nivelles, comme le hockey ou l’athlétisme."

C’est que le RCSN est en plein redéveloppement, et est en train de se forger une nouvelle identité sportive après quelques années mitigées. L’école de jeunes compte 250 joueurs, et sert de vivier pour composer deux équipes masculines et deux équipes féminines.

"Le développement du foot féminin est une de nos spécificités, dit Rudy Dechamps. Cela me tenait à cœur et je veux qu’on reste numéro un dans ce domaine en Brabant wallon."