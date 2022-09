Nivelles: le nouveau palais de justice est déjà à l’enquête

L’enquête publique a débuté ce lundi et sera clôturée le 26 septembre. L’extension devrait être construite entre le bâtiment actuel et la rue Clarisse, en profitant des espaces verts et de la déclivité du terrain pour que le nouvel immeuble constitue une sorte de "socle"pour le palais II. L’accueil serait commun aux deux bâtiments, avec un axe de circulation interne amenant jusqu’à la salle des pas perdus existante.

L’objectif est de regrouper l’ensemble des services de la justice pour l’instant (trop) éparpillés en terre aclote. On rapatrierait donc rue Clarisse le tribunal de 1re instance civil basé aujourd’hui rue de Soignies, le tribunal correctionnel et le parquet qui sont dans le palais "historique"de la Grand-Place, et les juridictions de la jeunesse exilées aux Portes de l’Europe.

Surface nette: 60 000 m2

Le palais et son extension proposeront alors neuf salles d’audience, plus la salle de la cour d’assises. Le personnel de la DAB (le service de sécurité des cours et tribunaux) pourrait aussi s’y installer. Au total, près de 10 000 m2de surface brute, soit 60 000 m2 de surface nette. Suffisant pour répondre à tous les besoins? Certains espaces comme les salles de réunion seront mutualisés, près de 500 m2seront "récupérés"dans le palais II, et la Régie compte aussi sur la digitalisation progressive de la justice pour récupérer un peu de surface. Le projet prévoit par ailleurs des plateaux de bureaux flexibles.

"Le dernier programme des besoins date du printemps 2017, indique Sophie Sterck, présidente du tribunal de 1reinstance. Depuis, certains services se sont ajoutés mais on n’a pas demandé d’espaces supplémentaires. On fonctionnera avec ce qui est prévu: l’important maintenant, c’est d’avancer."

Ce que confirme Mathieu Michel (MR), le secrétaire d’État en charge de la Régie des bâtiments. Depuis son entrée en fonction, il a identifié certains dossiers en souffrance et l’extension du palais de justice de Nivelles en fait partie. Il a dès lors remis tous les acteurs autour de la table, avec l’objectif de boucler le projet pour la fin de la législature.

La Régie travaille sur les plans pendant qu’en parallèle, la procédure administrative avance. Si les volumes et les grandes lignes sont fixés, l’entreprise qui sera désignée garde une certaine latitude au niveau architectural. Notamment pour répondre aux importantes exigences posées en termes de performance énergétique: le bâtiment à construire sera un des projets pilotes du plan national énergie-climat.

32-33 millions d’euros

La procédure de sélection des entreprises sera entamée dans les prochaines semaines, avec l’espoir d’ouvrir les offres en septembre 2023, attribuer le marché en février 2024 et demander un permis d’urbanisme dans la foulée. Si ce timing est tenu, les travaux pourraient commencer en octobre 2024, pour s’achever en juin 2026.

"Initialement, l’estimation était de 27 millions d’euros. Avec l’inflation et les augmentations de coût, on sera sans doute à 32 ou 33 millions, indique Mathieu Michel. Le montant est déjà inscrit dans un plan pluriannuel d’investissements, et on va se battre pour qu’il ne soit pas mis en péril."