Nivelles: la bière à l’honneur sur la Grand-Place durant tout le week-end

Il n’y a plus de vraiment de "fêtes de Wallonie"en terre aclote mais depuis quelques années, l’ASBL Genef ( www.genef.be) anime la Grand-Place le temps d’un week-end de septembre. Les brasseries sont mises à l’honneur et ce week-end des 10 et 11 septembre, le festival des bières artisanales et des produits de terroir en sera à sa 7édition.