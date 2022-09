La police soupçonnait l’existence d’une culture dans une habitation de la rue de Bonlez. Selon le précité, l’Albanais rencontré à Bruxelles en avril 2022 lui proposa de travailler pour lui comme "jardinier", ce qui lui permettrait de gagner de 4 000 € à 5 000 € par récolte et favoriserait la constitution d’une petite cagnotte lui permettant de traverser la Manche.

Lorsqu’il arriva à Grez-Doiceau, l’installation était terminée dans une habitation aménagée pour une culture relativement intensive puisque les policiers découvrirent 480 plants dans la cave et 554 plants répartis dans trois chambres de l’étage où les fenêtres avaient été occultées.

18 mois, 15 mois, un an

Ses deux compatriotes sont Klevis E., 29 ans, et Emanuel C., 30 ans. Ils sont venus en Belgique pour chercher du travail car la vie est difficile en Albanie. Le premier est le signataire du bail et il était chargé de payer la location mensuelle. Le second est intervenu afin d’aider ses amis. Il est arrivé en Belgique après avoir eu des problèmes lors de la vente d’une voiture.

Le parquet le reconnut. Il avait face à lui plus des débutants que la tête d’un réseau international. Il n’empêche. On ne peut tolérer que le Brabant wallon devienne la terre d’accroche pour des trafiquants belges ou étrangers. Des peines fermes de dix-huit mois de prison furent requises à l’encontre de Jorgijan K. et d’Emmanuel C. alors que celle d’un an réclamée pour Klevis E. pourrait être assortie du sursis.

Le jugement du tribunal correctionnel du Brabant wallon est tombé: un an avec sursis pour Jorgijan K., 15 mois avec sursis pour Emanuel C., 18 mois avec sursis pour moitié pour Klevis E. Tous trois écopent d’une amende de 8 000 € avec sursis partiel.