Nivelles: rédécouvrir la collégiale Sainte-Getrude et la tour Simone à la faveur des Journées du patrimoine

Ces samedi 10 et dimanche 11 septembre, ils proposent en effet deux activités gratuites dans le cadre de ces journées. La première est une visite guidée de la collégiale Sainte-Gertrude, centrée sur la rénovation de l’édifice après les bombardements de mai 1940. Ces derniers ont en effet endommagé l’édifice de manière très importante et deux phases de restauration ont été menées pour arriver à la collégiale que les Aclots connaissent bien aujourd’hui, d’abord de 1948 à 1959, ensuite de 1971 à… 1984.

1974, l’année d’un référendum pour la collégiale

La dernière phase concernait principalement l’avant-corps et en matière d’innovation, on rappellera notamment que cette restauration a fait l’objet d’un référendum, en décembre 1974, pour que les habitants puissent eux-mêmes trancher entre la reconstruction d’une tour de style gothique comme celle qui existait avant la Deuxième Guerre mondiale, d’une tour romane inspirée de l’église d’origine, ou d’une toiture plate. C’est finalement la version romane qui a été choisie, par environ 60 % des votants. Celle-ci est en bonne partie "emballée"par des échafaudages pour l’instant, vu les travaux en cours, mais le public pourra découvrir cette aventure au travers de documents, de photos et des explications des guides. On apprendra aussi, par exemple, comment les voûtes baroques ont été remplacées par un plafond plat. Le chantier en cours ne permettra pas de monter jusqu’au carillon, mais les visiteurs pourront aller par l’intérieur jusqu’à la galerie.

Témoin du rempart médiéval

La deuxième visite guidée de ce week-end ouvrira la tour Simone au public, ce qui n’est pas souvent le cas. Cette petite tour accessible depuis la rue Seutin est en réalité le seul témoin monumental bien conservé du rempart médiéval. Celui-ci entourait Nivelles aux XII et XIII siècles et ses traces sont encore visibles à divers endroits. Mais la tour Simone est unique et sa dernière restauration date de 2006. Depuis lors, un grand plan en relief de 4 m, inspiré d’une carte de Nivelles qui avait été dressée en 1580, est installé à l’intérieur.

Les visites de la collégiale sont programmées à 14h, 15h et 16h samedi et dimanche. Celles de la tour Simone auront lieu les deux jours également, chaque demi-heure de 14h à 16h30.

Découvrir Henri Quittelier

Par ailleurs, le musée communal sera également ouvert tout le week-end. On pourra notamment y découvrir l’exposition actuellement consacrée à l’artiste Henri Quittelier. Petite motivation supplémentaire pour ceux qui aiment les beaux objets anciens: ce dimanche se tiendra aussi tout autour de la Grand-Place aclote la dernière brocante de la saison organisée par l’Office du tourisme.