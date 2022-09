Mais non, le bourgmestre de Nivelles n’a pas déménagé sous d’autres cieux...

En effet, régulièrement, le service communal des finances reçoit les mises à jour du registre national, afin d’assurer un suivi correct en matière de taxation. Et il apparaissait de ces modifications que Pierre Huart avait quitté son domicile de Nivelles, pour emménager dans une autre commune, située en province du Hainaut.

Si les Aclots imaginent mal leur maïeur déserter discrètement la cité, il est clair que ce n’était pas non plus dans les plans de Pierre Huart. L’explication, en réalité, est qu’il s’est produit une erreur administrative. À la fin du mois d’août, un des fils du bourgmestre a, lui, effectivement déménagé de Nivelles vers la commune concernée. Et son prénom composé a manifestement provoqué une confusion malheureuse…

«J’ai eu un coup de stress»

"Je ne vais pas citer la commune parce que c’est juste une erreur , ça peut arriver et je ne veux pas fustiger qui que ce soit, sourit Pierre Huart. Mais c’est vrai que j’ai eu un coup de stress en apprenant que je n’étais plus domicilié à Nivelles. Parce qu’on s’est tout de même demandé quoi faire le temps de régulariser la situation. Devait-on désigner quelqu’un d’autre comme bourgmestre? Et quid des décisions prises entre-temps? Heureusement, ça s’est arrangé très vite."

En effet, après vérification, il est apparu que si la procédure de modification du registre national avait été lancée, elle n’était pas encore clôturée parce que le fils du bourgmestre n’avait pas encore reçu, dans sa nouvelle commune, la visite de l’agent de quartier qui doit confirmer qu’il occupe effectivement son logement. Il a donc été facile de tout stopper et de corriger le souci en quelques heures à peine.

"J’ai fait vérifier, tout est à nouveau en ordre, souffle le maïeur désormais redevenu aclot. J’ai tout de même téléphoné au bourgmestre de cette commune, le soir, pour lui dire qu’on m’avait obligé à me présenter chez lui aux prochaines élections!"