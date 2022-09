On ignore en effet trop souvent qu’environ une personne sur dix, en Belgique, souffre d’illettrisme. Ce qui, ramené à l’échelle de Nivelles, fait environ 3 000 citoyens qui se trouvent assez démunis au moment de lire un courrier envoyé par l’administration, remplir un formulaire, écrire une adresse qu’on leur dicte par téléphone, ou envoyer un courriel. Ce qui est problématique à l’heure où l’accès à tous les services essentiels, des administrations aux banques en passant par la fourniture d’énergie ou aux assurances, passe par l’écrit. Le grand mouvement de digitalisation, encore accéléré suite à la pandémie de Covid, n’arrange évidemment pas la situation.

«Il y a eu un retour très positif de notre personnel»

"Le personnel des services publics n’est pas toujours sensibilisé à cette problématique, ni formé pour être pro-actif lorsqu’il rencontre certaines situations, indique Grégory Leclercq, l’échevin en charge de l’inclusion. Lire et Écrire nous a proposé un partenariat et directement, il y a eu un retour très positif de notre personnel. C’est vraiment à souligner: il y a une réelle envie d’accueillir le mieux possible les citoyens dans les services."

Après avoir reçu le feu vert politique, Lire et Écrire a organisé durant le confinement une rencontre avec les chefs de service de l’administration locale aclote, en visioconférence à l’époque. Puis début 2022, deux modules de formation ont été organisés en présentiel pour une dizaine de personnes des services prévention et cohésion, sanctions administratives, population, urbanisme, extrascolaire ou encore du CPAS. Il s’agissait d’abord de sensibiliser, ensuite de fournir des outils qui permettent aux fonctionnaires de suspecter que la personne qu’ils ont en face d’eux ou à qui ils parlent au téléphone ne sait pas lire ou pas écrire. Parce que les personnes concernées, souvent, ne le disent pas. Le deuxième module consistait à élaborer des pistes concrètes pour s’adapter à la situation, et donc prendre mieux en compte cette situation d’illettrisme.

Des contacts noués avec Braine-l’Alleud et Ottignies-Louvain-la-Neuve

Il a déjà été convenu de poursuivre ce partenariat avec de nouvelles formations, en novembre. Une vidéo a été réalisée pour expliquer ce travail, et elle vise également à promouvoir auprès d’autres Communes ce type de partenariat avec Lire et Écrire. Des contacts en ce sens sont d’ailleurs déjà noués avec Braine-l’Alleud et Ottignies-Louvain-la-Neuve.

"Un des points importants est de maintenir des permanences physiques, dit Colette Delmotte, présidente du CPAS. Certaines personnes ne savent pas lire les documents qu’on leur donne, d’autres nous envoient des mails auxquels on ne comprend rien. Il faut leur laisser la possibilité de venir dans les services pour recevoir des explications."