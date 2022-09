Cinq arrestations dans le cadre du démantèlement d’un trafic de stupéfiants à Nivelles

Une opération policière d’envergure a été menée, mercredi et jeudi, par la zone de police de Nivelles-Genappe. Celle-ci visait à démanteler un trafic de stupéfiants qui avait pris place, depuis plusieurs mois, dans les rues du centre-ville de Nivelles et qui ciblait plus particulièrement les mineurs d’âge fréquentant les écoles des alentours.