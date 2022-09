Nivelles: le devoir de mémoire préservé avec émotion

Sur la Grand-Place, le bourgmestre Léon Jeuniaux, son interprète Émile Gondry, le commissaire adjoint Jules Marchand et le capitaine des pompiers Gaston Fauconnier attendaient les Libérateurs et le service de presse de l’armée US a immortalisé la poignée de mains échangée avec le capitaine Roy C. Jordan, du 113th Cavalry Reconnaissance Squadron. Le cliché a d’ailleurs été publié dans plusieurs journaux américains afin d’illustrer la libération de la Belgique.

Ce lundi soir, à l’hôtel de ville, on fêtait le 78eanniversaire de ce moment particulier, très rapidement suivi d’une grande fête organisée spontanément par la population enfin délivrée. L’occasion aussi, évidemment, de se souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté des autres.

Une saynète, chaque 5 septembre

Avec des discours officiels bien sûr, mais également un devoir de mémoire assuré comme le veut une petite tradition par les élèves de l’académie, qui présentent chaque 5 septembre une saynète évoquant l’Occupation et les temps difficiles vécus par la population.

Cette fois, c’est via des extraits de romans, d’essais et de témoignages qu’ils ont fait passer au public une belle émotion. Le propos des jeunes Aclots était en effet de revenir en arrière, d’évoquer l’arrivée d’Hitler au pouvoir, l’invasion de la Pologne, la "drôle de guerre", l’attaque de la Belgique, le bombardement des aéroports dont celui de Nivelles le 14 mai 1940, puis l’Occupation pour se demander comment ils auraient réagi s’ils avaient vécu cette époque

Auraient-ils résisté, collaboré avec l’ennemi, hésité pour ne pas avoir d’ennuis ou pour préserver leur famille? Ils ont aussi parlé des sentiments des soldats allemands, d’un certain sens du devoir, de l’excuse évoquée même par certains hauts dirigeants de n’être qu’un petit rouage d’une grande machine, des Allemands qui ont osé résister et ont été condamnés à mort pour haute trahison…

Du terrible danger de l’indifférence, surtout, concluant par une citation du Talmud: "Celui qui sauve une vie sauve l’humanité entière."