L’Afsca a fait fermer ce mercredi l’un des foodtrucks de Nivelles Village

Y compris les foodtrucks. Très régulièrement depuis le lancement de Nivelles Village, le rassemblement de foodtrucks mis sur pied par l’association des commerçants de Nivelles, les agents de l’Afsca s’assurent avant l’ouverture de midi que tout est en ordre. Les contrôles sont pointus et les professionnels savent à quoi s’attendre: température des frigos, fraîcheur et qualité des aliments, indication de date de fabrication et de péremption, tout est passé en revue.

Ce mercredi, pour la première fois cette saison, les inspecteurs ont ordonné la fermeture d’un des foodtruck présent sur la Grand-Place, et qui n’était manifestement pas en ordre.

«Le commerçant concerné a lui aussi bien compris»

Loin de prendre ombrage de cette décision, Nivelles Commerces précise qu’elle appuie ce genre de contrôles, et souligne que l’action de l’Afsca est le gage de la qualité des produits vendus sur son événement hebdomadaire.

"Ils viennent pratiquement chaque semaine, avant l’ouverture, et contrôlent tous les foodtrucks, confirme la présidente de l’association, Fabienne Mahy-Gielen. Aujourd’hui, le responsable est venu me trouver personnellement en m’expliquant que ce n’était pas top pour un des foodtrucks et que dans ces conditions, il ne pouvait pas autoriser son ouverture ce mercredi. Nous défendons la qualité Nivelles Village, donc ça ne nous pose de problème. Le commerçant concerné a lui aussi bien compris."

Pour le reste, Nivelles Village est un succès qui se confirme au fil de dates de cette nouvelle saison, après deux ans d’interruption à cause de la pandémie. La météo se montre évidemment très favorable depuis le début de l’été, et il y a du monde chaque mercredi soir sur la Grand-Place aclote. L’événement reviendra chaque semaine jusqu’au 28 septembre.

"C’est vraiment une belle édition cette année, confirme Fabienne Gielen-Mahy. O n voit bien que les Nivellois avaient besoin de se retrouver et tous les mercredis, nous avons une excellente ambiance, vraiment très conviviale."