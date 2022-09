Villers-la-Ville: et voilà comment naissent les géants

Surprise, dimanche après-midi pour ceux qui participaient à cette renaissance: ils ont aussi eu droit… à une naissance. Du genre de celle qui n’arrive pas tous les jours puisque c’est un géant qui est venu au monde, peu après que la géante villersoise Marie Doudouille ait perdu les eaux en pleine danse avec son chéri retrouvé, Jules le Cloutier, originaire de Villers-Perwin.

Mariés en septembre 1991 devant le bourgmestre Michel Mathy, ils avaient eu une fille, Léonore, âgée de plus de 25 ans aujourd’hui, puis le couple s’était séparé et les époux s’étaient carrément perdus de vue, avant de se retrouver lors de la fête à Marbisoux le 11 novembre 2017. Dans la tradition des grands carnavals, c’est le jour des fous…

Couchée puis accouchée un peu à l’écart du public

Les membres du comité supposent que par la suite, les deux ans de confinement ont favorisé les rapprochements très intimes puisque depuis quelques mois, Marie Doudouille était enceinte. Elle ne pouvait plus vraiment le cacher lors de ses dernières sorties et dimanche, le moment était manifestement venu.

En urgence, la géante, âgée de 120 ans tout de même, a été couchée puis accouchée un peu à l’écart du public. "Chez les géants, il n’y a pas d’âge: ils font partie du folklore et le folklore est éternel", a précisé au micro, pour rassurer la foule, Geoffroy Thibaut, le président du CCAP.

Après quelques minutes de suspense, de soins dispensés derrière des bâches, d’inquiétude sans doute pour Jules le Cloutier et de manœuvres délicates pour quelques apprentis infirmiers manifestement peu habitués aux accouchements de cette ampleur, tout s’est finalement bien passé. Puisqu’il paraît que c’est la tradition chez les géants, ceux qui ont assisté en direct à cette naissance ont même eu droit à un petit morceau de cordon ombilical. On rassure les délicats, une fois découpé en rondelles, le tout avait un bon goût de boudin blanc…

C’est un petit Lucien qui est né, et le bourgmestre Emmanuel Burton appelé sur place a pu signer sur-le-champ l’acte de naissance. Dansant dès ses premières minutes de vie, le bébé géant ne sera manifestement pas un grand mélancolique! Marie Doudouille, qui avait perdu les eaux dans ses habits bleus bien connus des Villersois, est sortie de la maternité avec de nouveaux atours où désormais, le vert domine.

«Lucien» en hommage à feu le libraire Lucien Binamé

Pourquoi Lucien? Il s’agit d’un hommage à Lucien Binamé, libraire aujourd’hui décédé qui avait imaginé avec quelques autres habitants, à la fin de l’hiver 1972, le défilé qui est finalement devenu le carnaval villersois. Il avait aussi été le premier président du comité.

Dans les années 70, Lucien Binamé livrait les gazettes à bord de sa camionnette Renault Estafette et pour avertir de son arrivée, il diffusait l’air de la danse de Marie Doudouille. En 1975, la géante du même nom, fille d’agriculteurs et planteuse de pommes de terre, a trouvé refuge à Villers après avoir vécu quelques aventures, et n’a plus jamais quitté le village.

Voilà donc comment naissent les géants, et il nous revient que l’aventure n’est pas finie. Puisque la tradition de la ducasse d’Onlez est relancée, l’événement permettra sans doute l’an prochain de célébrer le baptême du petit. Les préparatifs auraient déjà commencé…