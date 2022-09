Le bilan de la campagne PMR de la police Nivelles-Genappe: 40 amendes en deux mois

Si dans la vie courante, PMR est l’abréviation admise pour désigner les personnes à mobilité réduite, ces trois lettres ont pris une signification différente depuis la fin du mois de juin pour les habitants de Nivelles et Genappe. En effet, durant les deux mois des grandes vacances, la zone de police qui couvre les deux communes a mené une opération "Pour un meilleur respect", PMR donc. L’objectif était de veiller, encore plus que d’habitude, aux places de parking réservées aux personnes handicapées. C’est que se garer sur ces espaces sans disposer de la carte adéquate est une incivilité énervante, souvent fustigée, et dont on accuse parfois les agents de police de ne pas trop se soucier.