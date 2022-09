Le propriétaire de cet ensemble de plusieurs bâtiments, dont le principal à front de la rue de Soignies date des XVIIe et XVIIIe, a en effet demandé pour la deuxième fois un permis afin de transformer les lieux en un appart-hotel. L’avis rendu par le collège communal aclot au début du mois de juillet était favorable, mais contenait plusieurs conditions dont la replantation d’arbres.

Les riverains, eux, se sont mobilisés depuis des mois pour réclamer la préservation des lieux, en particulier celle du jardin où deux arbres remarquables ont déjà été (illégalement) abattus, et un troisième endommagé. Dimanche matin, les "Amis du jardin de l’hôtel de Rifflart" ont organisé un petit rassemblement sur place, histoire de rappeler leurs revendications.

Une trentaine de personnes se sont retrouvées dans la rue Marlet, sous les branches des arbres dont le quartier veut continuer à profiter."Ce qu’on demande, c’est une belle restauration, que ce site revive,explique Martine Godeau, qui est à l’origine de la constitution des Amis du jardin de l’hôtel de Rifflart.Y faire un hôtel, je trouve que l’idée est bonne. Mais pas un paquebot, ni un lieu qui n’est destiné qu’au tourisme d’affaires et reste en vase clos! Pourquoi pas un petit hôtel, en gardant les arbres du jardin, en préservant cet îlot de verdure en centre-ville qui pourrait rester ouvert aux Nivellois?"

Déjà un millier de signatures

Les opposants au projet actuel ont déjà recueilli, il y a quelques mois, un millier de signatures au bas d’une pétition réclamant la préservation des lieux. Ils ont également écrit, conjointement avec la section locale nivelloise des Engagés, au gouvernement wallon pour le sensibiliser à ce dossier.

"Je suis très touchée par cet endroit où je suis allée à l’école gardienne puisqu’il y avait quelques classes qui étaient aménagées dans le bâtiment, et où j’ai aussi été surveillante interne,expliquait sur place Colette Capiaux, une des participantes au rassemblement.Il y avait aussi un réfectoire, beaucoup de Nivellois sont passés par ici. C’est un endroit qui fait partie de leur histoire: ce serait dommage de tout bétonner, de supprimer ça. Personnellement, je trouve que c’est inadmissible."

Des membres du comité qui se battent contre le projet d’un autre promoteur, celui qui a racheté l’ancien couvent des Récollets, s’étaient joints dimanche à la mobilisation. On retrouvait aussi sur place Olivier de Trazegnies, administrateur de l’association Europa Nostra. Pour lui, la ville de Nivelles mérite mieux que le projet d’appart-hotel actuellement envisagé.

« Nous sommes ici face au même problème que pour les Récollets, et ça me désole,affirme-t-il.Le bâtiment est en relativement bon état et cet espace vert est une bénédiction pour la population. Tous les éléments pour une restauration de qualité sont présents: pourquoi y reconstruire un immeuble au goût du jour? »