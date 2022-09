L’Ouvre-Boîtes fait peau neuve: 450 à 500 personnes aidées chaque année

Mais les responsables et l’équipe se sont battus pour continuer et épauler au mieux un public fragile au niveau social, familial et/ou économique."Les demandes complexes sont de plus en plus nombreuses et la situation que nous vivons actuellement ne va rien arranger", expliquait vendredi soir la directrice, Véronique Thibaut-Putseys.

Mais le moment était plutôt aux réjouissances puisque l’Ouvre-Boîtes inaugurait ses locaux désormais rénovés. En effet, la maison dans laquelle est installée l’association n’était plus vraiment adaptée aux services rendus, et un gros investissement a été réalisé pour transformer le rez-de-chaussée.

Grâce au soutien de la Ville, l’ASBL a pu transférer ses activités durant quelques mois dans le bâtiment de l’ancien service de l’urbanisme, au boulevard des Arbalétriers, pendant que le chantier battait son plein à la rue aux Souris. La continuité du service rendu aux bénéficiaires a ainsi pu être assurée pendant les travaux.

"On a redessiné et réaménagé le point convivial, l’espace de jour, qui nous sert pour l’accueil, pour les rencontres avec les bénéficiaires et pour l’organisation des ateliers,résumait vendredi le président de l’Ouvre-Boîtes, Gaëtan Thibaut.Nous avons cassé des murs et déplacé les sanitaires pour créer un espace plus ouvert, et retrouver de la lumière. Avant, on était à l’étroit, les participants aux ateliers étaient parfois mélangés avec les personnes qui venaient se reposer, ça n’allait plus…"

70000 € grâce à Viva for Life

Le chantier aujourd’hui (pratiquement) terminé représente un investissement de 180000 euros. L’Ouvre-Boîtes, comme toutes les ASBL œuvrant dans le social, n’a pas une trésorerie mirobolante mais elle a pu bénéficier d’un coup de pouce de 70000 euros grâce à l’opération Viva for Life, menée par la RTBF. Le solde, lui, a été emprunté auprès d’une banque qui a suivi les responsables dans leur projet.

"La situation n’est pas facile mais après 24 ans, nous sommes toujours là et nous aidons de nombreuses familles nivelloises, commente Gaëtan Thibaut.Le service d’abri de jour bénéficie d’un financement pratiquement complet de la part de la Région wallonne. Nous bénéficions aussi d’un soutien de la Province du Brabant wallon. Sur le plan local, on n’a pas d’aide financière de la Ville mais nous avons une excellente collaboration de terrain avec le CPAS. Ils nous envoient certains bénéficiaires, nos missions sont complémentaires."