Nivelles: 70 permis de détention d’un animal ont été délivrés en un mois et demi

Le site internet de la Ville donne des détails sur la procédure, sur le type d’animaux concernés par cette nouvelle procédure, et précise que l’extrait du fichier central est délivré par le service "casier judiciaire" moyennant le paiement de 5 € en ce qui concerne Nivelles.

La conseillère amarante a dès lors voulu savoir combien de personnes avaient déjà fait ce type de demande, si certaines d’entre elles étaient frappées d’une interdiction, et la validité de ce permis."Pour combien de temps ce permis est-il délivré? Par exemple, si j’achète un poisson cette semaine et si j’en achète un autre dans deux mois, le permis est-il toujours valable?a demandé Véronique Vandegoor.Est-il possible de télécharger ce permis sur le site de la Ville et si non, prévoyez-vous de le faire?"

Dans sa réponse, l’échevin en charge du bien-être animal, Pascal Rigot, a pris les chiffres enregistrés par le service du 1er juillet au 18 août. Sur cette période, 70 permis ont été délivrés et aucun des citoyens qui a fait la démarche n’était concerné par une déchéance.

À ce stade, l’échevin n’a pas connaissance d’une charge de travail qui serait rapportée comme trop importante pour le service concerné. La délivrance de ce nouveau document fait partie des missions du service "population", et la durée de validité, définie par la Région wallonne, est de 30 jours."C’est court, a reconnu l’échevin.Mais c’est logique puisque la déchéance peut intervenir à n’importe quel moment."

Quant à la possibilité de recevoir ce permis en faisant des démarches en ligne via e-guichet sans se rendre à l’hôtel de ville, ce n’est pas prévu à ce stade."Il faut un format papier, avec le sceau de la Commune", a précisé Pascal Rigot.