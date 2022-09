Carole Bam : «Il faut prendre conscience que la diversité est une richesse»

Au-delà de cet honorable constat, première pierre d’un édifice à construire et pas seulement en athlétisme, le moment était venu pour Cynthia Bolingo de donner un contour plus concret à son projet. "Par ce séminaire, je souhaitais ouvrir la voie par nos voix. Le futur est nôtre. Nous en sommes toutes et tous responsables parce que nous avons nos spécificités, nos origines, nos expériences. Mais il ne faut pas se contenter d’évoquer la diversité sans la prolonger avec l’inclusion. La sous-représentation féminine dans les instances, par exemple, entraîne une non-reconnaissance."

Au terme des réflexions apportées par les uns et les autres, Cynthia avouera s’être posée la question de sa propre légitimité en tant qu’Ambassadrice de cette cause si importante au XXIe siècle. "Je me suis demandée si on me l’avait proposé parce que je suis une personne intéressante ou intéressée par le sujet. En tout cas, j’ai envie que ce mouvement me ressemble."

Et Cynthia en parle d’autant mieux qu’elle-même a été confrontée aux préjugés. "Quand j’étais jeune, j’étais entraînée par un homme, Jean Pêcher, à qui je dois beaucoup en tant qu’athlète. Plus tard, quand Carole Bam est venue me trouver pour me coacher, je me suis demandée si elle en était capable. Parce que c’est une femme, parce qu’elle est noire ? Oui, inconsciemment. De nombreux choix ou décisions relèvent de l’inconscient. Et nous voulons le réveiller !"

Des propos confirmés par Carole Bam, coach non seulement de Cynthia, mais aussi du relais 4x400 m féminin. "Pendant toute ma carrière d’athlète, je n’ai pas ressenti ce sexisme ou ce racisme que je déplore, aujourd’hui, en tant que coach. Je me sens tolérée. Et encore. Certains disent non parce que je suis une femme. Il faut prendre conscience que la diversité est une richesse !"

Paradoxalement, seul homme présent sur le podium, Isaac Kimeli est arrivé, tout jeune, en Belgique de son Kenya natal, sans parler ni le français ni le néerlandais, et il avoue que le sport a beaucoup changé sa vie. "J’ai aussi été confronté à certaines formes de racisme, voire de sexisme. Mais j’ai fini par gagner le respect grâce à mes résultats. Ce qui n’a pas empêché un concessionnaire auto de me répondre qu’il ne sponsorisait pas d’athlète masculin parce que les femmes étaient médiatiquement plus visibles !"

Dans le milieu du judo, tout le monde connaît Lola Mansour. Au-delà, avec "Balance ton Sport", la Bruxelloise s’est montrée très active dans le domaine de la diversité. "Je pense que c’est une lutte au quotidien. Il ne faut rien laisser passer des petites expressions ou blagues. Il faut condamner. Mais il est évident que nous serons plus fortes en rassemblant, en sensibilisant les mondes politique et médiatique. Il me semble que ça bouge dans le bon sens !"

Et, avec l’enthousiasme de Cynthia et C ie, ça devrait encore bouger à l’avenir…