Nivelles: Écolo veut des espaces verts, pour tous, à moins de 5 minutes

C’est ainsi que le site Mont Saint-Roch est en train de s’urbaniser, que l’ancienne brasserie Duvieusart s’est transformée en un nouveau quartier, que les usines Chantrenne sont en train de disparaître, tout comme Idem Papers qui deviendra à terme le Val de Thines, ou encore l’ancienne gendarmerie. Le mouvement est aussi enclenché, dans une certaine controverse, pour l’ancien couvent des Récollets, l’hôtel Rifflart d’Ittre voire le lycée Seutin.

Mais Nivelles continue à évoluer et lors de sa conférence de presse de rentrée, la locale Écolo de Nivelles a pointé d’autres sites qui, à moyen terme, devront trouver une nouvelle affectation. Et ce sont des lieux importants comme le palais de justice de la Grand-Place puisqu’il est question de regrouper l’ensemble des services judiciaires à la rue Clarisse ou encore l’hôpital actuel, le groupe Jolimont ayant déjà acquis un terrain du côté des Portes de l’Europe pour construire un nouveau bâtiment. On sait aussi que la gare de l’est est actuellement mise en vente, et l’église du Saint-Sépulcre le sera aussi prochainement.

Créer plusieurs poumons verts à proximité du centre-ville

Toutes ces évolutions nécessitent de développer une vision pour l’avenir, disons pour 2030 mais sans doute au-delà. Côté Écolo, on veut aussi faire entrer dans la réflexion globale le dérèglement climatique qui a conduit à vivre notamment un été de pluies diluviennes et d’inondations l’an dernier, et des températures extrêmes et une sécheresse inédite cette année.

Globalement, l’idée est de créer à présent des poumons verts à proximité du centre-ville, avec comme objectif que chaque habitant ait la possibilité de rejoindre, en plus ou moins 5 minutes à pied, un espace de nature préservé ou un parc urbain aménagé.

"C’est important pour la qualité de vie, le vivre ensemble, et pour la biodiversité. Nous voulons pour les Nivellois un avenir avec un confort de vie, résume un des coprésidents de la locale Écolo de Nivelles, Mathieu Bouteligier.Mais ce que nous lançons ici, ce sont des éléments de réflexion pour définir 2030, et il est primordial que les principes d’aménagement du territoire soient discutés avec les citoyens."

L’avenir de plusieurs sites réfléchi en interne

L’avenir de plusieurs sites a été réfléchi en interne par les Écolos de Nivelles, dont celui dit du Grand Marquais, c’est-à-dire la vaste friche industrielle de la "Brugeoise et Nivelles", à l’arrière de la rue Henri Pauwels jusqu’au sentier des Tchambourées. Le promoteur Immobel en est propriétaire et pour les Verts, avant d’y envisager des constructions, il faut analyser durant plusieurs années les conséquences sur le quartier de l’occupation de l’îlot Saint-Roch. Entre-temps, la Ville doit adopter un schéma d’orientation locale (SOL) pour définir, avec la population, l’aménagement des lieux.

Écolo suggère la création d’un parc urbain à l’arrière des maisons de la rue Henri Pauwels – à partir du carrefour avec le RAVeL – et la création de couloirs écologiques pour favoriser la faune et la flore, le logement se limitant au haut de la zone, avec des maisons de deux étages maximum. On ne construirait que des maisons unifamiliales de rangée le long de la rue Pauwels, et les voiries intérieures du quartier, elles, devraient favoriser la mobilité active.