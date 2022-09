Nivelles: Écolo verrait bien l’hôtel de ville déménager sur le site de l’hôpital

"Le site est gigantesque et on pourrait le séparer en deux, explique le premier échevin, Pascal Rigot (Écolo).Notre idée est d’implanter le nouvel hôtel de ville sur le site de l’hôpital. C’est proche du centre, facilement accessible à pied, à vélo ou en bus puisqu’il y a plusieurs lignes qui passent par là. Et à l’arrière de la zone, on pourrait créer un parc en augmentant la surface de la zone verte qui existe déjà. Ce qui permettrait aussi de faire une zone tampon entre le nouvel hôtel de ville et le quartier Sainte-Barbe."

On sait que l’actuel hôtel de ville, construit dans les années 1950, est à la fois vétuste et trop exigu pour accueillir les services communaux actuels, et cette situation ne va pas s’arranger avec l’évolution démographique de Nivelles. Les Verts veulent dès lors que la Ville réfléchisse dès à présent à un déménagement qui ne passera pas par l’actuel palais de justice de la Grand-Place, alors que la Régie des bâtiments veut regrouper tous les services judiciaires à la rue Clarisse.

"Ce serait un gouffre financier", indique Pascal Rigot en évoquant l’état actuel du palais de justice, où tout est à rénover et rien n’a été pensé en termes d’économie d’énergie. Un déménagement vers le site de l’hôpital, pour les Verts, serait sans doute moins coûteux. Quant à l’avenir de l’actuel hôtel de ville et du palais de justice, Écolo concède n’y avoir pas encore réfléchi, tout en convenant qu’il faut y travailler avec"toutes les forces vives".