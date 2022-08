Nivelles: un faux plafond «temporaire» pour la pétanque

C’est que le local est loin d’être un modèle du genre, et les factures pour le club à l’heure où les prix de l’énergie continuent à flamber risquent d’être de plus en plus importantes.

Pascal Rigot, l’échevin des Travaux, a précisé qu’il s’agissait clairement d’une solution"intermédiaire", pour tenter d’améliorer la situation, mais on ne parle pas encore ici de travaux en toiture, ni d’une rénovation globale du bâtiment d’un point de vue efficacité énergétique.

La minorité a voulu savoir si, au moins, ce faux plafond comprendrait une couche d’isolation. Après vérification dans le cahier des charges, c’est bien le cas. L’idée est donc d’améliorer un peu la situation, en attendant un chantier plus important pour ce bâtiment qui date de 2006.

Sans doute en 2023

"Pour l’instant, c’est un hangar avec un système de chauffage alimenté au gaz pour produire de la chaleur soufflée, a résumé Pascal Rigot.Si on veut faire les choses sérieusement, il faut un auteur de projet et une étude de l’ensemble des lieux au niveau énergétique. Ce qui prend du temps, et nous avons déjà plein de bâtiments communaux à rénover pour avoir un retour direct: la rue de l’Artisanat, la crèche communale, le Waux-Hall. Celui-là passera après les autres. Mais le faux plafond va déjà améliorer la situation…"

Dès cet hiver? Rien n’est moins sûr. Si le cahier des charges est à présent lancé, il faudra ensuite récolter les offres, faire un choix, passer à la réalisation pratique dans le contexte difficile que l’on sait pour le secteur de la construction. Ce sera donc plutôt pour 2023. Une fois le chantier lancé, le délai de réalisation est fixé à 25 jours ouvrables.

En raison de leurs doutes sur l’amélioration de la performance énergétique que pourraient apporter ces travaux, les élus de PluS ont choisi l’abstention lors du vote, les autres conseillers communaux optant pour le oui.