Braine-l’Alleud: deux vols, douze mois de prison

À entendre la substitute du procureur du roi requérir et l’avocate plaider, on se demanda, le 3 août dernier, si elles avaient lu le même dossier. Abbes M., connu sous divers alias, est âgé de 52 ans et, lorsqu’il fut condamné par défaut le 3 juillet 2021, il n’avait aucun domicile connu en Belgique. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il ne reçut pas en mains propres la citation à comparaître.