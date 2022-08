Nivelles: impossible pour la Ville d’électrifier tout son parc automobile

Lundi dernier, le collège a proposé au conseil communal d’approuver l’achat de véhicules techniques pour le service voirie/signalisation, ainsi que l’acquisition d’un camion à cabine avec grappin et benne basculante. Des achats dont l’utilité n’est pas contestée par la minorité mais du côté de PluS, on s’est demandé si la majorité garde un œil sur les échéances de 2030 et 2035, avec l’interdiction des véhicules à carburants fossiles. Ne faudrait-il pas anticiper dès à présent?