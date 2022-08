Nivelles: des portes ouvertes «Faites du sport» ce dimanche

Ce sera ce 28 août, donc, de 10h à 14h, et une série de clubs tiendront des stands d’informations où les responsables pourront répondre à toutes les questions que se poseraient les futurs adeptes. Pour donner une bonne idée du sport présenté et de ce qu’il implique au niveau physique, mental ou en termes d’équipement, des initiations pour les enfants et les adultes sont également prévues. Une attention sera aussi spécialement portée au sport féminin.

Pêche, pétanque et navimodélisme aussi

Parmi les clubs qui seront présents, on peut déjà confirmer que les visiteurs pourront s’intéresser de près à l’athlétisme, au badminton, à la danse, au fitness, au football, au judo, au ju-jitsu, au karaté, au rugby… D’autres disciplines, peut-être moins exigeantes physiquement comme le navimodélisme et la pêche (avec des initiations) autour de l’étang du parc, seront proposées. Tout comme la pétanque.

Et des activités seront organisées à la piscine comme l’aquagym, l’aquabike et les cours de natation. Un stand de la RCA fournira aussi une information générale à propos des autres activités et clubs qui ne peuvent être présents.

Danse en ligne, Zumba, cheerleading...

En plus de ces initiations et découvertes, l’association Espace Santé présentera un programme de danses: initiations et démonstration de country et de danse en ligne, séance Zumba à 11h, ou encore cheerleading, c’est-à-dire des chorégraphies comme en exécutent les pom-pom girls.

"Nous avons envoyé un courrier à l’ensemble des clubs pour leur proposer de participer, explique l’échevin des Sports, Germain Dalne.Cet événement est à situer dans la continuité du supplément réalisé dans le journal communal en juin, et qui vise à présenter l’ensemble de l’offre des clubs sportifs à Nivelles. Nous l’avions déjà organisé l’an dernier, c’est une sorte de coup de pouce aux associations, un soutien de la RCA pour leur permettre de mieux se faire connaître."