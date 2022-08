Nivelles: les passages pour piétons de la Grand-Place ne semblent décidément pas près d’être réparés

Pour les Engagés, pendant ce temps, les pavés continuent à se dégrader, notamment sur les passages pour piétons. Ceux-ci ne sont pas peints au sol autour de la Grand-Place mais matérialisés par des pierres blanches, ce qui était peut-être une bonne idée à la base. Sauf que bon nombre de ces pavés blancs sont aujourd’hui éclatés, et que les passages pour piétons sont également enfoncés à certains endroits. Alors qu’ils sont censés sécuriser les piétons, ils posent des problèmes, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

«Sortir» certains éléments des discussions?

En discutant dernièrement avec un juriste, Évelyne Van Pée a appris qu’il arrivait que dans ce genre de litige, les parties conviennent de "sortir" certains éléments des discussions. Ce qui permettrait dans le cas de la Grand-Place d’engager des travaux de réfection, au moins pour ces passages pour piétons, sans attendre que le dossier entier soit tranché. Et de suggérer que le collège fasse la demande à l’avocat de la Ville, en y ajoutant peut-être le problème des abribus, toujours absents sur la Grand-Place faute de pouvoir ancrer ces structures dans le sol.

"Demander, on peut toujours, a répondu l’échevin des Travaux, Pascal Rigot.Mais comme d’autres personnes qui connaissent bien ce dossier, je suis assez sceptique. Les dégradations sur la Grand-Place sont multiples et sérieuses, le tribunal est saisi et des experts sont mandatés. Il m’étonnerait fort qu’extraire telle ou telle partie du litige soit dans notre intérêt."

L’échevin a rappelé que les travaux de rénovation avaient coûté plus de 8 millions d’euros. Vu l’importance des montants en jeu dans la procédure judiciaire en cours, il convient d’être extrêmement prudent pour ne pas risquer de compromettre les intérêts de la Ville.

"Mais sur le constat de la dégradation des passages pour piétons et des problèmes que cela pose, particulièrement pour les personnes à mobilité réduite, je peux vous rejoindre", a précisé Pascal Rigot.