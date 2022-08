Wallonie: le Forem a reçu des offres pour 860 aides-soignant(e)s et 1 880 infirmiers/infirmières

Pour tenter de remédier à cette situation, l’Instance de Bassin Enseignement Formation qualifiante Formation Emploi (IBEFE) et le Forem Brabant wallon organisaient mardi à Nivelles une matinée d’information sur les possibilités de reprise d’études afin de devenir aide-soignant ou infirmier.

«Des emplois, il y en a partout»

Des métiers à mettre aussi au féminin, évidemment, et une bonne partie des participants à la séance étaient d’ailleurs des dames.

"Ce sont des métiers indispensables à la société, mais qui restent méconnus, confirmait sur place un responsable de l’IBEFE.On peut travailler dans les hôpitaux, les maisons de repos, au domicile des personnes, dans les crèches. Et des emplois, il y en a partout!"

Manon Diependal a fait le compte: au Forem régional, il y a quelque 860 offres ouvertes pour recruter des aides-soignant(e)s, et 1 880 pour des infirmiers/infirmières!

Un courrier d’information avait été envoyé aux demandeurs d’emploi du Brabant wallon, et une soixantaine se sont inscrits à cette matinée où ils pouvaient non seulement recevoir des explications sur ces métiers en pénurie, mais aussi rencontrer des représentants d’écoles et d’organismes proposant les formations, ainsi que d’entreprises du secteur comme Aide et Soins à domicile.

De quoi apporter des réponses bien concrètes aux questions des candidats à la reprise des études – différentes filières coexistent, tant en plein exercice qu’en promotion sociale -, d’autant que des témoignages de professionnels étaient également prévus en cours de matinée.

Les organisateurs ont joué cartes sur table: infirmiers ou aide-soignant, ce sont aussi des métiers exigeants.

«C’est un métier qui a du sens»

Au-delà d’une formation solide, il faut être motivé pour gérer le stress face à l’angoisse des patients, à la maladie voire à la mort. Cela fait aussi partie du métier, comme les horaires de nuit ou de week-end, le respect strict des règles, l’empathie, l’intégration dans un groupe. Et il faut avoir une bonne santé parce que c’est un travail que l’on exerce debout, en marchant beaucoup sur une journée, tandis que le dos est sollicité, notamment pour la manipulation des patients.

"C’est éprouvant, c’est vrai, convenait une infirmière mardi matin.Durant les stages, on passe par différents services, on choisit ensuite où on veut travailler en fonction de ses envies et de ses compétences. C’est un métier varié, on est en première ligne et quand on rentre à la maison, on est content de ce qu’on a fait dans la journée. C’est un métier qui a du sens, il y a une valorisation et ça, c’est aussi important que le salaire."