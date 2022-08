Nivelles: aucun chantier important ne sera ouvert dans l’immédiat au boulevard de la Résistance

Une fuite d’eau est suspectée et du côté de PluS, de DéFI et des Engagés, on se demande si ce ne sont pas les vibrations dues au passage des camions et des bus sur la voirie de béton dégradée qui ont causé le sinistre. C’est que les riverains ont dénoncé plusieurs fois la situation, avec notamment une pétition et une intervention citoyenne en conseil communal. Et seule une partie des plaques de béton ont été rénovées…

Louison Renault (PluS) a précisé que les interventions de la Société wallonne des eaux (SWDE) s’étaient multipliées ces derniers temps dans le quartier. Ce qui n’a pas empêché le désastre du boulevard de la Résistance. Le conseiller socialiste a dès lors demandé au collège s’il n’existe pas une solution plus globale à mettre en œuvre. Quant à Véronique Vandegoor (DéFI), elle a indiqué que dans plusieurs rues du quartier, on voit des endroits où la voirie ou les trottoirs montrent de sérieux signes de faiblesse…

Les étés secs provoquent des mouvements au niveau des sols

Dans sa réponse, l’échevin des Travaux, Pascal Rigot, s’est voulu prudent. La Ville suspecte effectivement une fuite d’eau, qui aurait provoqué un cavage en sous-sol puis engendré cet affaissement. Mais il n’y a rien de certain à ce stade et les experts mandatés par les assureurs des propriétaires des immeubles, des locataires et de la SWDE se penchent actuellement sur le sujet.

Si la vétusté de la voirie n’arrange sans doute rien à la situation, le service des travaux de la Ville estime qu’il n’y a pas de lien certain entre les vibrations provoquées par des passages sur la voirie et ce qui s’est produit. D’autant que lors de la réunion d’urgence qui s’est déroulée avec des représentants de la SWDE, ceux-ci ont expliqué que la société intervient à de nombreux endroits en cette période. Comme les périodes de dégel, les étés secs provoquent des mouvements au niveau des sols et les canalisations sont soumises à rude épreuve, que ce soit à la Maillebotte ou partout ailleurs…

Quant aux réparations de voirie, certaines portions ont déjà fait l’objet d’une rénovation cette année, et cela continuera l’an prochain.

«Le boulevard de la Résistance, c’est deux kilomètres!»

"Mais je l’ai répété aux riverains que j’ai rencontrés à plusieurs reprises: le boulevard de la Résistance, c’est deux kilomètres! Mettre en œuvre un tel chantier prendra du temps, a précisé Pascal Rigot.Il faut désigner un auteur de projet pour étudier l’ensemble de la voirie, élaborer des aménagements compatibles avec le plan communal de mobilité, mobiliser d’importants moyens financiers… Il ne faut pas s’attendre à des rénovations importantes avant 2024. Disons que ce sera entre 2024 et 2030, parce que c’est énorme chantier."