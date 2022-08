La collégiale de Nivellesfait l’objet d’un chantier hors du commun

Quatre phases

Quatre phases sont définies pour travailler d’abord côté ouest, puis sud, est, et enfin nord. Le coût estimé est de 2,4 millions d’euros et la Ville a obtenu deux subsides de la Région wallonne pour ce chantier hors du commun: 1,447 million d’euros pour la rénovation proprement dite, et un peu moins de 100 000 € pour renouveler l’éclairage.

La ministre régionale en charge du patrimoine, Valérie De Bue, était sur place mardi matin, invitée par la Ville pour une petite visite de chantier qui lui a notamment donné l’occasion d’approcher de très près Jean de Nivelles. Ce n’est pas tout les jours qu’on peut approcher le célèbre jacquemart par l’extérieur. Vu d’en bas, on ne se rend pas forcément compte qu’il mesure deux mètres, et pèse 350 kg!

"C’est vraiment un chantier impressionnant", confiait Valérie De Bue après avoir rejoint le sol. Il est vrai que cheminer pallier après pallier dans l’échafaudage géant donne une bonne idée des efforts déployés par les ouvriers pour rendre son lustre d’antan à l’édifice cher aux Aclots.

8 500 mètres carrés à nettoyer

Le travail a commencé au mois de mars dernier et actuellement, ce sont pas moins de 5 500 mètres carrés d’échafaudage qui ont été posés. Pour l’entièreté du chantier, on sera à plus de 11 000 mètres carrés.

Les ouvriers sont en train de nettoyer les pierres et pour l’instant, d’après Christophe Knop, l’ingénieur chargé de la gestion du chantier pour l’entreprise RC Reno, tout se passe plutôt bien. Le total des surfaces à nettoyer avoisine les 8 500 mètres carrés.

"La difficulté avec des travaux de ce type, c’est qu’on ne peut pas avoir accès à tous les éléments quand on remet un prix ou même quand on commence à planifier le chantier, explique-t-il.Nous sommes une entreprise spécialisée dans la rénovation de patrimoine, on est assez habitué. Pour l’instant, nous n’avons pas de mauvaises surprises: globalement, la façade est en assez bon état, il y a peu de pierres à remplacer. Le gros du travail, ce sera au niveau des toitures. Il faut remettre de nouvelles ardoises partout, et mettre en place un système d’écoulement parce qu’il n’y en avait pas et c’est notamment l’eau qui ruisselait sur les façades qui causait des problèmes."

Deux arches à remplacer

Par contre, comme c’était prévu, les deux arches marquant les entrées de la collégiale côté parvis devront être remplacées. Ce sera en fin de chantier, dans le courant de l’an prochain. Il faudra alors poser un système de soutènement pour garder la façade en place durant ces travaux délicats, et traiter les arches successivement afin de laisser une entrée disponible pour accéder à l’intérieur de la collégiale.