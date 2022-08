Le plus ancien café de Nivelles se la joue plage de sable fin

En cette fin de grandes vacances, Quentin Bonheure a décidé – c’était aussi une demande des clients – de tenter à nouveau le coup. Sur les pavés, la plage! Il a fait venir lundi matin un camion qui a apporté dans des "big bags" plus de 4 tonnes de sable blanc. Le tout est passé par la fenêtre, à la pelle, et a été étalé en quelques heures à l’intérieur de l’établissement. Le personnel et les amis ont mis la main à la pâte et dans l’après-midi, il y avait une épaisseur de 10 cm de sable partout sur le carrelage du café.

De quoi en retrouver partout dans le bâtiment pendant que le thème restera en place…

"Le sable est là pour au moins trois semaines, indique le patron duPèlerin.Oui, on en mettra sans doute partout mais on a prévu les balais et les aspirateurs. Et quand ce sera fini, on évacuera la plage à la brouette!"

Des décors en bambou étaient en cours de montage lundi après-midi, des plantes du genre palmiers et bananiers s’ajouteront ce mardi pour compléter ce décor insolite en intérieur. La terrasse devant l’établissement se mettra au diapason, sans le sable mais avec de la végétation exotique.

De quoi réveiller les craintes de ceux qui avaient protesté lorsque l’extension de la terrasse en question avait entraîné la mise en place d’un sens unique au square Gabriel Petit, empêchant les véhicules de rejoindre directement la Grand-Place depuis la rue Sainte-Anne?"Nous avions agrandi la terrasse dans la période post-Covid, quand il fallait respecter certaines restrictions, et nous avions obtenu les autorisations nécessaires, précise Quentin Bonheure.C’était un détour de quelques dizaines de mètres seulement pour les automobilistes… Aujourd’hui, notre terrasse a retrouvé ses dimensions normales, la déviation n’est plus à l’ordre du jour."