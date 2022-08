Hommage aux Français tombés à Nivelles

Quelques jours avant les grandes batailles de frontière entre Allemands et Français les 22 et 23 août 1914, le lieutenant du 8erégiment des hussards Julien Rouvier est décédé lors d’une mission de reconnaissance à Nivelles. C’était le 21 août, alors qu’il avait observé une colonne de soldats allemands sur la chaussée de Namur et la route de Genappe. Il était à la tête d’une petite troupe de cavaliers et a ordonné à ses hommes de se disperser pour rapporter au bivouac de Pont-à-Celles ces informations capitales sur les déplacements des Allemands.

L’un des cavaliers, le maréchal des logis Chevin, y est parvenu. Mais le lieutenant Rouvier et d’autres hussards ont été pris sous le feu de cyclistes allemands. Blessé, le cavalier Desdoit a trouvé refuge à la ferme Wellington. Julien Rouvier, lui, a été mortellement blessé devant la maison Ceulemans et son corps a été amené à l’hôtel de ville. Le cavalier Julien Mouly a été touché également. Il est décédé à la ferme Hautier, qui se trouvait en face du cimetière de Nivelles.

C’est dans ce cimetière que le lieutenant Rouvier et le cavalier Mouly ont été enterrés côte à côte. En 1933, un monument a été érigé en leur honneur à la chaussée de Charleroi. En 1969, le corps du cavalier a été transféré à la nécropole de Chastre, tout comme sa stèle. La stèle à la mémoire du lieutenant Rouvier, elle, est pratiquement tombée dans l’oubli, la fonte s’oxydant en ne laissant pratiquement qu’un tas de rouille.

Cette sépulture a été remise en état il y a six ans."Les travaux qui ont duré une semaine ont nécessité le décapage de la stèle au chalumeau et sa mise en peinture, la plus proche de celle d’origine. Ce travail est le fruit de la bonne collaboration entre la Ville de Nivelles, le Souvenir français et l’ASBL baulersoise Du Côté des champs, et on ne peut que s’en féliciter, a salué le bourgmestre, Pierre Huart, lundi au cimetière de Nivelles.Suite à la demande du Souvenir français, la sépulture est dorénavant pavoisée en permanence, et cela depuis six ans déjà."

Après cet hommage, les autorités et les représentants des mouvements patriotiques se sont rendus au monument situé au coin du ring et de la chaussée de Charleroi, lequel a également été restauré. Endommagé à nouveau il y a quelques années suite à un accident de roulage, il a été remis en place.