Il existe aussi une campagne "Bob Été" à laquelle participe notamment la zone de police Nivelles-Genappe.

Celle-ci tient d’ailleurs à le faire savoir dans un but de prévention, notamment au travers des réseaux sociaux où elle publie non seulement des messages de sensibilisation pour les conducteurs, mais aussi les résultats des contrôles qu’elle mène régulièrement.

À la toute fin du mois de juin, lors du "week-end sans alcool", plus de 400 véhicules avaient été contrôlés dans la zone et 26 conducteurs, soit 6% du total, se trouvaient en état d’imprégnation alcoolique.

Au début du mois d’août, cette proportion était tombée à 3% lors d’une opération ayant entraîné le contrôle de 155 conducteurs sur les voiries des deux communes. Un mieux, donc, mais la zone de police avait annoncé qu’elle poursuivrait la campagne Bob Été jusqu’au 29 août.

Elle a tenu parole lors du dernier week-end… et les résultats ne sont pas vraiment rassurants. En effet, samedi, 330 véhicules circulant à Nivelles et Genappe ont été priés de se ranger sur le côté le temps que les agents vérifient si les conducteurs avaient consommé de l’alcool. Sur ce total, 31 automobilistes se trouvaient en état d’imprégnation alcoolique légère ou sévère. Environ 10% donc, et sept retraits de permis ont d’ailleurs été ordonnés pour une durée de quinze jours.

Par contre, contrairement à ce qui avait été observé lors de contrôles précédents, aucun chauffeur ne se trouvait sous l’influence de stupéfiants. Maigre consolation.